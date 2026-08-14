澳洲悉尼機場2周內3宗飛機險碰撞事故　當局全面調查

澳洲悉尼機場近期兩周內發生三次飛機險相撞事件，其中兩宗集中在同一天，引發航空安全擔憂。當局8月14日表示已啟動全面調查。



最新兩次險情發生在9日，一架捷星航空（Jetstar）飛機在悉尼機場停機坪上滑行時，險些與一架卡塔爾航空（Qatar Airways）飛機相撞，當時捷星航空飛機緊急剎停，避免相撞。

不久後，維珍澳洲航空（Virgin Australia）飛機正加大油門準備起飛時，一架澳洲航空（Qantas）飛機正穿越跑道，雙方在路口約1公里處剎停，險些發生碰撞。事後雙方機組均表示當時已獲得飛行許可。

圖為澳洲悉尼機場，圖中客機與新聞中的事件無關（FB@Sydney Airport）

在7月底，澳洲航空2架飛機在獲准起飛後，也險些發生碰撞。

澳洲運輸安全局（Australian Transport Safety Bureau）首席專員Angus Mitchell表示，「將檢視所有證據，包括當時機場有多繁忙，以及塔台當時的人力配置」，又稱將採取行動以確保類似事件不再發生。

2026年8月6日，一架捷星航空（Jetstar）飛機從悉尼機場起飛，圖中客機與新聞中的事件無關（Reuters）

Angus Mitchell還補充說：「快速增加空中管制員的招募、培訓和資格認證對航空服務而言十分重要。」