俄羅斯使館斥日方召見大使毫無依據　聯手中國發文撐二戰勝利成果

日本外相茂木敏充8月13日召見俄羅斯駐日大使，就俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問南千島群島（日本稱北方四島）的擇捉島抗議。之後，俄方發文反駁指日方抗議「毫無依據」，強調這個島嶼屬俄羅斯不可分割一部份。

同日，中國駐日本大使館發布中俄大使聯名文章，強調捍衛二戰勝利成果。



茂木敏充13日召見俄羅斯駐日大使諾茲德列夫（Nikolay Nozdrev），就普京訪問擇捉島提出抗議。俄羅斯駐日大使館當晚發表聲明反駁，稱抗議「毫無依據」。

日本外相茂木敏充8月13日召見俄羅斯駐日大使，就俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問南千島群島（日本稱北方四島）的擇捉島抗議。之後，俄方發文反駁指日方抗議「毫無依據」，強調這個島嶼屬俄羅斯不可分割一部分。（俄羅斯駐日本大使館Facebook）

共同社報道，諾茲德列夫向茂木表明，南千島群島二戰結束後基於國際依據劃入俄羅斯版圖，島嶼歸屬不存在任何疑問，普京的國內行程屬俄方主權決定，不屬於同外國協商事項。

中國駐日本大使館13日發布駐日大使吳江浩與諾茲德列夫的聯名文章。報道指，這突顯中俄步調一致。文章指「中國和蘇聯人民為抗擊納粹主義、法西斯主義以及日本軍國主義付出巨大犧牲」，強調「捍衛二戰勝利成果，對中俄兩國有着非同尋常的重要意義」，並表明反對歪曲否定二戰勝利成果，嚴厲駁斥各類歷史修正主義言行。