日本挑釁中俄　「廣島、長崎的昨日，未必不會是日本的明天」

日前，普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）親自來到了俄羅斯的遠東地區，除了常規的視察工作之外，還去了彼得大帝灣（Peter the Great Gulf）——太平洋艦隊的總部所在地。罕見地身上了俄海軍制服，登上了旗艦「瓦良格」號（Varyag）巡洋艦，親自指揮觀摩太平洋艦隊演習。他還在在艦上直接點名日本，說日本對南千島群島的領土主張「毫無根據」。



日本媒體紛紛捕捉到了這個信號：俄羅斯以前的表態多數是官員，普京本人就南千島群島問題直接表態，這個情況「極為罕見」。隨後，普京又登上了南千島群島的伊圖魯普島（日稱擇捉島）。這是普京首次登上南千島群島。雖然俄領導人此前也多次登島，梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）就曾四次登島，現任俄總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）也視察過南千島群島。但普京親自出馬，意義更非比尋常。

整個過程，姿態從容，步步為營。普京這次去太平洋艦隊，然後登上南千島群島，就是衝着日本去的。以前俄羅斯對日本一些行為的表態，雖然態度強硬，但主要還是頭口宣示為主，以前還給日本留點面子，現在連面子都不給了。歸根結底還是日本政府自找的。

2026年8月12日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）和太平洋艦隊司令利納（Viktor Liina）一同巡視太平洋艦隊演習。（Reuters）

直接原因就是日本，特別是日本在新版《防衛白皮書》裏面，首次將俄羅斯列為「主要安全威脅」之一，這在很大程度上刺激到了俄羅斯。當初俄烏衝突爆發後，俄羅斯初期行動沒有完全達成目標，被烏克蘭拖住後，日本國內就有不少右翼勢力，開始討論「對俄羅斯發動偷襲」的可能性，目的就是南千島群島。

再加上這些年，日本不遺餘力地引進北約勢力，將自己當做北約介入亞太局勢的跳板，讓俄羅斯在遠東方向的戰略安全壓力倍增。高市早苗上台後，日本在軍事化擴張的道路上越走越遠，她比石破茂、岸田文雄這些人危險得多。

在太平洋艦隊視察期間，普京有這麼一句話，必須確保俄羅斯所有邊境、所有領土的安全，這是俄軍敲了敲警鐘，重點指的就是遠東地區，畢竟南部、北部的隱患有限，西部本來就是重點，遠東最讓人擔心。

2026年7月27日，日本首相高市早苗在東京首相官邸舉行記者會，她旁邊有一面日本國旗。（Getty）

普京這次在遠東，主要釋放了三個明確信號：第一，領土問題沒得談。第二，俄羅斯有能力兼顧東西兩線。第三，對日本發出直接警告。普京還特別提到了一件事，他和安倍等日本領導人曾建立過私人關係，但「日方似乎轉變了立場」，這話是有畫外音的，他是警告高市，是你先翻臉的，就別怪俄羅斯不客氣。

值得同時注意到的是，普京此行配合着軍事演習。這場演習是從8月4日開始，在日本海、鄂霍次克海和西北太平洋海域舉行，原本是太平洋艦隊2026年度作戰與戰鬥訓練的核心活動，屬於年度訓練的例行安排。本並不是直接針對日本，但普京這次登艦登島，以及一系列強硬的表態，將俄軍的這次年度演習，變成了精心設計的戰略宣示。

而早前幾天，中國解放軍對日本也進行了一次威懾行動。中國海軍055大驅鞍山艦、052D開封艦，以及補給艦「可哥西裡湖」號，組成的遠海訓練編隊，從7月16日穿越宮古海峽海峽，先去了沖之鳥礁、硫磺島海域，然後一路北上，從根室海峽進入宗穀海峽，然後又南下日本海，在8月3日穿越對馬海峽，進入東海，事實上環繞了日本列島一周。途中，還有俄羅斯「凜冽」號（Rezky）護衛艦加入。

解放軍這次遠海訓練，與俄太平洋艦隊的演習，是兩次獨立的軍事行動，但從時間、空間、戰略意圖上，完成了一次「心照不宣」的戰略聯動：8月3日，中國海軍編隊剛通過對馬海峽，俄羅斯太平洋艦隊就開始演習，幾乎是無縫銜接，持續給日本壓力。

日本與俄羅斯就南千島群島（日稱北方四島）四個島嶼，存在着多年的領土爭議。（Getty Images）

面對這套「組合重拳」，日本除了外交抗議，手裏沒什麼牌可打。南千島群島被俄羅斯實際控制多年，島上基礎設施設、軍事部署基本成型，普京登島，把既成事實又強化了一遍。日本在南千島群島問題上的傳統策略是「經濟合作換領土」，但在俄烏衝突後，這個做法已經完全失效。俄羅斯現在的態度很明確：只要日本還追隨西方，對俄羅斯進行制裁、威脅俄羅斯遠東安全，就不會跟日本談任何問題。

高市居然同時把中俄列為「主要威脅」，不知作何考慮。中俄是真有能力把轟炸機和戰艦開到日本家門口的！高市早苗是時候想清楚，好好聽明白中國解放軍宣傳平台「鈞正平」日前發文警告，若日本政府在核問題上執意玩火，那麼「廣島、長崎的昨日，未必不會是日本的明天」。