韓國祭散戶買槓桿ETF新門檻：須完成5天共5小時模擬交易
撰文：洪怡霖
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韓國金融委員會8月12日宣布，由本月19日起，個人投資者如果想交易單一股票槓桿及反向產品，必須先在韓國交易所網站完成合共5天、每天至少1小時（累計滿5小時）的模擬交易方可入場。
包括韓聯社在內的韓媒報道，這項新規定要求投資者除持有3,000萬韓圜基本預存金、完成3小時事前教育外，還須先透過免費模擬交易平台，以虛擬資金按即時市價買賣，實際體驗產品結構及風險。
金融委員會解釋，單一股票槓桿產品存在負複利效應，即使基礎資產價格橫行，投資者也可能錄得虧損，因此要求他們親身感受風險後再作投資決定。
所有ETF及ETN的折溢價率管理標準19日起亦收緊，國內產品由收市價基準的3%降至2%，海外由6%降至5%。
數據顯示，基本預存金要求上月31日實施後，單一股票槓桿產品交易額由7月30日的12.4萬億韓圜，急跌至本月11日的7,000億韓圜，僅為原先5.6%。金融委員會表示，市場不確定性仍存在，將繼續密切監察。
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