韓國網紅玩槓桿ETF慘賠365萬　政府急降溫股市　交投量3個月新低

韓國股民操作槓桿ETF，導致韓股暴漲暴跌。一名健身網紅「鐘鐘」曾靠股票投資，5天內賺進約110萬港元，但後來因為操作高風險投資，資產腰斬慘賠上逾360萬港元，他接受美國CNN專訪，以自身的慘痛經驗呼籲投資人不要魯莽投資。



韓國健身網紅「鐘鐘」擁有20萬訂閱的YouTube頻道，從2022年開始投資股票，3年後獲利達到100%，嘗到甜頭後決定挑戰高風險投資，卻在短短時間內累計虧損超過1500萬元新台幣（約365萬港元）。由於散戶槓桿投機過熱，韓國金融監管機構已出手打炒股，替這波投資熱潮降溫。

韓國一名健身網紅「鐘鐘」接受美國CNN專訪，以自身的慘痛經驗呼籲投資人不要魯莽投資。（截取自YouTube@TVBSNEWS01）

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對30至40歲的年輕人來說，光靠一份普通工作，真的很難在首爾買得起房子。鐘鐘表示，他曾經投入1億韓圜（約55萬元），結果短短5天內就賺了2億韓圜（約110萬港元）。嘗到短期獲利的甜頭後，他的投資方式也逐漸變得激進，開始集中資金操作海外暴漲股、高波動槓桿商品和加密貨幣概念股。

然而，就在股價幾乎就要漲到設定的目標價時，卻在一瞬間崩跌。鐘鐘表示，到了2025年底，當他看到帳戶顯示虧損5至6億韓圜（275萬至330萬港元）時，心想這下真的出大事了。他坦言覺得非常丟臉，因為心裡一直覺得對不起父母，所以一整年都沒有回去看他們。鐘鐘的資產幾乎腰斬，累計虧損換算新台幣超過1500萬元（約365萬港元）。

由於散戶槓桿投機過熱，韓國金融監管機構從今年7月31日起，將散戶進行槓桿ETF交易所需的帳戶最低現金餘額門檻提高3倍，並暫停批核新的單一股票槓桿ETF上市申請。這項措施成效立竿見影，散戶交易數量迅速跌到3個月來新低。

韓國政府降溫股市，散戶交易量跌3個月新低。（截取自YouTube@TVBSNEWS01）

韓聯社記者報導，開盤初期KOSPI200期貨急漲，韓國證券交易所也一度啟動「買進熔斷機制」，暫停程式買單5分鐘。受美國半導體股大漲影響，韓股週三開高暴漲約5%，盤中一度突破6670點。AI熱潮持續吸引資金進場，但韓國政府已經出手打炒股，替這波投資熱潮降溫。

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