特朗普證美航母林肯號將輪替　駁斥部署時間過久質疑：遠遠未夠長

美國海軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）自去年11月展開部署，後調派至中東，目前已累計在海上漂泊逾260天，打破相關部署時間紀錄。美媒披露，有船上士兵在長期部署及惡劣環境下心理崩潰。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月14日證實該軍艦將進行輪調，但駁斥部署時間過久的質疑，反指其部署時間還「遠遠未夠長」。



路透社14日報道，特朗普回應記者提問時，證實林肯號即將與另一艘類型相似的軍艦進行交接。《華爾街日報》此前稱，美國正準備派航空母艦華盛頓號（USS George Washington）接替林肯號。

美媒此前曾報道，水兵家屬對林肯號上的惡劣狀況感擔憂。然而，特朗普被問到有關問題時，僅簡短表示：「沒有，他們沒有（應到擔憂）。」

被問及林肯號在海上航行八個半月是否過長時，特朗普則說：「不，不，不，（部署時間）遠遠未夠長。」

圖為2025年8月11日，美國尼米茲級核動力航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln，CVN-72）停泊於加州聖地牙哥（San Diego）。（Reuters）

林肯號去年11月離開母港聖地牙哥，之後被調往中東，以支援美國對伊朗進行的軍事行動。在部署期間，它僅在去年12月於關島短暫靠港，以及今年7月7日在阿曼短暫停留；兩次靠港之間，曾連續208天未靠岸，創下現代航母紀錄。