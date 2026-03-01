伊朗稱向美航母「林肯號」發射4枚導彈 美軍否認遭擊中
撰文：藺思含
出版：更新：
據央視新聞報道，當地時間3月1日下午，伊朗伊斯蘭革命衛隊發布聲明稱，美軍航空母艦「亞伯拉罕·林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦遭到伊朗四枚彈道導彈襲擊。不過，美軍其後表示，「林肯號」航母未遭伊朗攻擊，並稱伊朗發射的導彈「甚至沒有接近」該艦。美軍稱，目前沒有美軍艦艇受損或人員傷亡報告。
伊朗方面的聲明指，伊朗武裝部隊對敵方軍事力量的強力打擊已進入新階段，陸地和海洋都將成為「侵略者的墳場」。
「林肯號」是美國近期部署到該地區的兩艘航母之一，也是唯一一艘相對靠近伊朗海岸的航母。
伊朗外長阿格拉齊（Abbas Araghchi）對半島電視台表示，伊朗在自衛方面「沒有任何限制」，稱已啟動憲法流程，將於今日成立過渡委員會負責管理事務。
阿格拉齊還稱，面對美軍襲擊，伊朗別無選擇只能自衛，但只針對那些幫助美軍對伊朗行動的軍事人員和設施。
