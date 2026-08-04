美飛機引擎熄火「迫降高速公路」畫面曝　貨車司機驚喊：差點被撞

美國佛羅里達州（Florida）8月3日發生驚險的交通事件，一架小型飛機在引擎熄火的窘境下選擇緊急迫降在州際公路上，過程中差點撞上路標和行駛中的車輛，所幸最後並無造成任何傷亡。



小飛機迫降高速公路 驚險畫面曝

美媒報道，這架單引擎、型號為Piper PA-28 Cherokee的小飛機8月3日上午11點前準備降落在彭薩科拉國際機場（Pensacola International Airport）時，飛行員透過無線電報告飛機故障。根據LiveATC.net網站獲取的空中交通管制錄音，飛行員表示「我們的油壓正在下降到紅色區域，駕駛艙內有機油洩漏的氣味，引擎正在失去動力，我不知道我們能否降落在機場」。

美國佛羅里達州（Florida），一架小型飛機在引擎熄火的窘境下選擇緊急迫降在州際公路上。（圖/翻攝自X@abc7newsbayarea）

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據悉，事發時機上載有2人，飛行員表示「我們不去機場了，我們正沿著10號州際公路降落，盡量避開路上的車輛」。社群上曝光的行車紀錄器畫面中，可以見到這架小飛機有驚無險地順利降落在公路上，然而過程中還是差點撞上路牌和行駛中的車輛。

當時正駕駛1輛貨車、行駛在同一條高速公路的男子強森（Eric Johnson）回憶道「飛機就這樣突然降落在我面前，這簡直是個奇蹟，如果我沒看到貨車上方的陰影並減速，（飛機）就會直接撞到」，這個經過讓他直呼太驚險。

目前美國聯邦航空管理局（FAA）已針對今次事件展開調查，嘗試找出前因後果。

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