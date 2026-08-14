今日新聞8分鐘｜日本千葉暴雨增至8死｜中年婦人淡定偷藥房紙巾

大埔裝修單位男工猝死 周三上班後失聯

一名53歲男子在大埔太湖花園裝修中單位暈倒，現場證實不治。消息稱，事主早前曾向家人透露感到翳熱不適；本周三（12日）出門上班，中午起失聯，至今早（14日）被其他工人發現倒斃單位，身上壓着窗框。

青衣路貨車司機疑駕駛時猝斃 患心臟病拒做手術

青衣發生職業司機懷疑駕駛時猝死意外。今日（13日）晚上7時39分，有市民途經青衣路30號一間物流中心對開時，發現有一輛貨車停泊於上址，見到44歲張姓男司機暈倒車內，不省人事，遂報案求助。救援人員趕至，發現事主沒有表面傷痕，卻陷入昏迷，隨即將他救出，由救護車送往仁濟醫院搶救，惜延至晚上8時45分終告不治。

慈雲山婦人高姿態偷藥房紙巾 放入袋淡定走

慈雲山毓華街一間藥房發生「順手牽羊」盜竊事件。網上流傳一條以「尋人啟事」為題的閉路電視片段，顯示於本周二（8月11日）上午11時52分，在人來人往的街道上，一名蓄短髮、穿黑衫及涼鞋的婦人，走到藥房門口，吼準門外堆疊成山的紙巾，從中抽走一條五包裝的Tempo紙巾，仔細端詳後，竟然明目張膽地將它放入隨身的環保袋內，然後施施然轉身離開。期間雖然有途人目擊，但未有即時制止；而店員正忙於在收銀處為其他顧客結帳，並未及時察覺。

片主直斥婦人「高姿態盜竊」，呼籲街坊若認識此人勸她自首。影片引起不少網民熱議，有人笑言婦人「都幾順手」、「好自然」，亦有人認為她是慣犯：「呢個大嬸都好大膽吓，應該係慣犯」。

日本千葉暴雨增至8死 有人受困車內淹死

日本千葉縣8月13日降下破紀錄的暴雨，目前增至8人身亡，1人失蹤，其中新增的兩名死者均來自千葉市。日本氣象廳表示，目前大氣仍不穩定，預警千葉縣15日凌晨之前可能再降下暴雨，呼籲民眾保持警惕。

千葉暴雨港人回港記 趕飛機坐$2655的士往成田

【日本／東京／成田機場／暴雨／千葉縣】日本千葉縣周四（8月13日）大暴雨來襲，交通大受影響，來往東京成田機場的鐵路服務受阻，大批旅客滯留機場或被困公路。有港人原定乘坐周四夜航回港，惟前往機場途中被困，加上附近酒店爆滿，進退兩難下只能在社交平台發文求救，並料Uber車費夠買一張東京回港機票。

也有港人形容打破昔日對東京高效率的觀感，發文指出當東京遇到突發情況，整個系統隨之繃緊，又指前往成田機場花費53,910日圓，折合約2,655港元：「至於多花咗嘅錢、改咗嘅行程……就當今次畀自己上一堂好貴、但終身難忘嘅課。」

意大利埃特納火山噴發 遊客靠近炙熱熔岩拍照

意大利西西里島東岸的埃特納火山（Mount Etna），噴發時熔岩沿山坡流淌的壯觀景象，吸引大量遊客蜂擁而至。由於遊客太多，有些還太靠近炙熱的熔岩拍照，引發當地嚮導的擔憂。

九龍城法院奪命車禍司機缺席聆訊 法庭發拘捕令

小巴今年6月駛至九龍城裁判法院法院對開時，疑失控鏟上行人路，釀成1名食環處衛生督察死亡及18人傷。肇事小巴司機被控危險駕駛引致他人死亡及引致他人身體受嚴重傷害兩罪（KCCC 2357/2026），案件今（13日）在九龍城裁判法院提堂。小巴司機缺席聆訊，法庭發出拘捕令。