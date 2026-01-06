遊泰國注意｜出入境旅客服務費2月起加價　升幅高達66.7%

泰國民航局（Civil Aviation Authority of Thailand，CAAT）近日發布通知，將出入境旅客服務費從每人每次15泰銖（約3.7港元）加到25泰銖（約6.2港元），該費用將於今年2月1日起生效。



據《泰國國家報》（The Nation）1月1日報道，此舉是根據泰國民航局2025年12月3日召開的第三次會議決議而採取的。該決議批准向航空公司收取此費用，費用按照進出泰國的旅客人數計算。

2025年12月4日，泰國曼谷，日出時分，水門寺（Wat Paknam Phasi Charoen）的巨型佛像映入眼簾。（Reuters）

泰國民航局表示，該通知明確規定了收費標準、時間框架和收款程序，以確保收費透明，符合委員會決議的要求。此項收入將用於支持監管工作，以及在法律架構下提升泰國民航的安全標準。

民航局強調，此次費用調整符合相關法律，旨在以高效、永續的方式加強對泰國民航業的監管，同時提升國際社會對泰國航空系統的信心。

泰國民航局局長Manat Chavanaprayoon表示，該局計劃按照出入境旅客人數提高向航空公司收取的出入境費。

自2015年以來，該費用一直維持在每人每次15泰銖（約3.7港元），但為了改善民航局的財務狀況，此次將提高至25泰銖（約6.2港元）。

Chavanaprayoon指，民航局是一個非營利機構，負責根據法律和國際標準監管泰國的民航活動。其主要收入來源僅為出入境服務費，並沒有來自政府的預算支持。

目前，民航局已累積約14億泰銖（約3.5億港元）的儲備，用於支付營運現金流，包括500多名員工的薪資、辦公大樓租金和技術設備費用。

2026年1月1日，泰國曼谷，圖為新年慶祝活動期間燃放煙花。（Reuters）

報道指，由於服務費十多年來一直低於成本，泰國民航局一直面臨虧損。服務費自2015年起一直維持在15泰銖不變，惟目前每位乘客每趟行程的實際成本為19.34泰銖（約4.8港元）。這項估算是基於7242萬的客運量。