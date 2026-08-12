泰國啟動80年來最大槍管改革　宣布全面禁止攜槍外出

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）8月11日宣布，政府將全面禁止合法持槍者攜帶槍支外出，違者將被追究法律責任。政府同時亦啟動《1947年槍支法》修訂工作，推動建立數碼化槍支監管系統，堪稱近80年來最大規模的槍管改革。



泰國頭條新聞社報道，阿努廷強調，合法持有槍支的民眾僅可將槍支存放於家中，「100%嚴禁攜帶外出」。他提醒公眾切勿輕信「攜槍自衛」的說法，並明確指出，即使在家中開槍擊斃入室盜賊，同樣存在觸犯法律風險，「法律對此不予保護」。

報道指，內政部與國家警察總署已暫停辦理三類槍支許可證的續期，包括購買、持有及攜帶槍支的相關證件，直至內閣另行決議。對於射擊運動員，阿努廷要求訓練用槍必須寄存靶場，不得帶回家中。

2026年2月12日，泰國曼谷，阿努廷（Anutin Charnvirakul）現身自豪黨總部，與黨成員會面。（Reuters）

副總理巴功（Pakorn）12日進一步披露改革方向，指現行法律已沿用近80年，監管仍停留在紙本和人工管理時代。政府計劃建立覆蓋槍支進口、庫存、銷售、持有及彈藥管理的全流程數碼化系統，實現實時數據聯網。

巴功又透露，日後持槍許可證擬設定3年有效期，期滿須重新審核，一改目前許可證無限期有效的做法。

報道指，未來槍店售出槍支後，庫存將自動扣減，政府可實時掌握持有人及數量。

距泰國少年槍擊案僅3天，泰國首都曼谷市郊8月10日再發生槍擊事件，一名槍手涉嫌在政府辦公大廈向一名高官開槍，隨後遭警方拘捕。