泰國暫停發放購槍許可證　將修訂《槍支法》加強管制

泰國近期屢爆槍擊，日前更有一名14歲少年槍殺8人後自轟亡。泰國政府8月11日宣布，暫停發放購槍許可證，在全國核查尚未完成槍支交易的許可證。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，政府將加快槍支管制，已指示加快起草新的《槍支法》。



2026年8月10日，泰國暖武里府發生多人死亡的校園槍擊案後，曼谷一所學校利用金屬探測器，於門口檢查學生的書包。（Reuters）

泰國《民族報》（The Nation）報道，當局除暫停發放新的購槍許可證，阿努廷並在內閣會議上指示內政部和警方，暫停對3種許可證的續簽，包括購買槍支或彈藥的許可證、擁有和使用槍支的許可證，以及在公共場所攜帶槍支的許可證，除非內閣另有決定。

為遏止槍擊案，阿努廷表示，需要採取更果斷措施，加強執法、加大處罰力度。他指示全國加強執法，包括增設各類檢查站，以揪出非法槍支和毒品，警方在調查期間，將反對涉案者申請保釋。

2026年8月3日，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）到訪印尼，與印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto，不在圖中）會晤後，共同出席記者會。（Reuters）

阿努廷表示，在新修訂的《槍支法》出台前，民眾禁止於公眾場所攜帶槍支及彈藥。 他又強調，新的法案將涵蓋各方面，

泰國政府發言人表示，政府將透過緊急措施和長期措施，打擊非法持槍及黑市武器，預定60天內起草《槍支法》的修正案，引入與海關和稅務數據庫相連的即時電子許可證制度、擴大槍支識別記錄、加大經銷商責任和加重處罰。其中，槍支持有許可證預定需每3年更新一次，經銷商和射擊場必須每天核對銷售和庫存。