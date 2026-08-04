數千偷渡者仍留在休達　摩洛哥17歲少女與母失散　8歲弟命喪海中

數萬人近日從摩洛哥偷渡湧向西班牙位於北非的飛地休達（Ceuta），估計有逾7萬人，在事件引發國際關注後，據西班牙政府指大部份人已折返，評估4日內有6.95萬人返回摩洛哥。休達政府估計有3000至5000人仍在城內，有17歲摩洛哥少女與母親、弟弟一起偷渡，如今與母親失散，8歲弟弟不幸命喪海上，她陷入迷惘不知所措。



休達官員估計有3000至5000人仍在城內，其中約860人為未成年。

根據西班牙法律，成年非法移民可以申請庇護，摩洛哥人獲批的門檻通常很高，若然申請遭拒，他們將面臨驅逐。至於未成年的非法移民，若然無成人陪伴，西班牙政府按照法律須給予保護和照顧。

美媒報道，一名來自摩洛哥城市丹吉爾（Tangier）的17歲少女，最初與家人一起加入「偷渡大軍」，7月30日試圖游水越境赴休達，希望往當地尋找更好生活，她成功抵達，但偷渡期間與母親在混亂中失散，8歲弟弟不幸溺亡，她目睹西班牙警方從水中打撈起她8歲弟弟遺體的情景。

她表示也看到其他人偷渡時踩到他人遺體的場景，在過去4天，她只能一個人過活，靠一些地方居民給予她一些食物與衣物，曾有一名好心女士讓她在家內洗澡。她稱到過地方政府的青少年中心求助，但發現中心已經爆滿，她指「如今我們是在街頭乞討的孩子」。

2026年8月3日，休達暫時收容非法移民的臨時中心，中心已經爆滿（Reuters）

在非法移民湧入後，休達商店紛紛關閉，偷渡者很難找食物，又面對當地居民的聲討，加上發現找不到通往西班牙大陸的道路，這使得成年的摩洛哥人中，大多數人自願返國，或是已遭西班牙警方遣返。報道指，另外在留下的非法移民中，也有相當數量是來自摩洛哥以外的國家，包括逃離國內戰火的蘇丹人、來自加沙的巴勒斯坦人、阿富汗人，還有來自多個非洲國家的人。