伊朗議長：美國與以色列未能實現戰爭目標　伊方獲軍事及政治勝利

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）表示，6月伊朗和美國簽署的旨在結束沖衝突的諒解備忘錄，是伊方在「維護尊嚴、展現實力」的基礎上達成的，「沒有向敵人屈服」。伊朗首席談判代表，國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）則認為，伊朗在軍事和政治上都贏得了與以色列和美國的戰爭。



新華社報道，伊朗總統府8月16日（周日）發聲明指，佩澤希齊揚當日在首都德黑蘭參加伊朗全國教育部門負責人會議時，作上述表態。

2026年8月8日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian ）在首都德黑蘭出席記者會。（Reuters）

他强調，這份諒解備忘錄是經過深思熟慮和專家深入討論後起草的。

另據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道，伊朗議會議長卡利巴夫15日（周六）晚上在一場活動上對媒體說，伊美簽署的諒解備忘錄是一份為國家贏得榮譽、鞏固伊朗在外交領域取得勝利的文件。

卡利巴夫表示：「在齋戒月戰爭期間，也就是戰爭正酣之時，我在第一次採訪中就指出，我的意思並非我們摧毀了美軍或猶太復國主義政權的軍隊。」

他指出：「不。我的意思是，美國和以色列帶著明確具體的目標：九個具體、正式宣布、書面闡述並反覆提及的目標，對我們發動了攻擊。」

卡利巴夫強調：「但他們沒有在任何層面上實現這九個目標。這是美國和猶太復國主義政權遭遇的最大徹底失敗。」

6月17日，美國和伊朗公布諒解備忘錄正式文本。根據這份文件，美伊承諾在60天內進行談判並達成最終協議。

然而，美軍7月7日和8日以回應伊朗襲擊通過霍爾木玆海峽的商船為由，連續兩天對伊朗發動軍事打擊。伊朗則向美方在巴林、科威特、卡塔爾和約旦等國的設施發動導彈和無人機襲擊。

026年6月20日，瑞士盧塞恩，伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammed Bagher Ghalibaf）在布爾根施托克渡假村出席伊美談判。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月8日在土耳其參加北約峰會時說，他認為美國和伊朗達成的諒解備忘錄「已終結」。同一天，伊朗外交部發表聲明，認為美軍接連襲擊伊朗嚴重違反伊美諒解備忘錄。

本文獲《聯合早報》授權轉載

