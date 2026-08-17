民調：美國過半選民不滿特朗普經濟政策　認為生活狀況惡化

最新民調顯示，多數美國選民對總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）處理經濟和生活費問題的表現日益不滿，並認為特朗普執政期間自身生活狀況惡化。



英媒周日（8月16日）公布研究公司Focaldata進行的民調，超過53%的登記選民認為，自從特朗普去年1月重返白宮以來，他們的財務狀況有所惡化。

其中，近57%的獨立選民和近四分之一的共和黨支持者也認為，他們在特朗普執政期間的生活狀況更糟。

圖為2026年8月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）於新澤西州貝德明斯特（Bedminster）的名下高爾夫俱樂部，出席LIV Golf 紐約站的賽事。（Dennis Schneidler-Imagn Images）

民調也顯示，民主黨在就業和經濟問題上佔優勢，而這些問題長期以來被視為共和黨的優勢。

就在幾天前，美國勞工統計局公佈的數據顯示，美國7月的通膨率有所緩和，但仍處於高位。

消費者物價指數則較上季上漲0.1%，較去年同期上漲3.4%。

圖為2025年12月9日，美國賓夕法尼亞州，特朗普在一個賭場度假村就美國經濟和消費能力發表講話。（Reuters）

布魯金斯學會（Brookings Institution）高級研究員韋斯特（Darrell M. West）告訴新華社：「通貨膨脹超過工資增長，人們難以支付賬單。許多人感到生活捉襟見肘，無力承擔食品、汽油和醫療保健等費用。」

民眾對經濟的普遍感受是負面的，這可能會在中期選舉中對共和黨不利。

新罕布什爾州聖安塞爾姆學院（Saint Anselm College）政治學教授加爾迪耶里（Christopher Galdieri）說：「我們看到的是，無論經濟指標如何顯示，公眾普遍對經濟感到不滿。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

