美國新任司法部長拒承諾獨立行事　免受特朗普政府影響

曾擔任美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）私人律師的布蘭奇（Todd Blanche）上週正式就職司法部長，他8月16日接受美國全國廣播公司新聞網（NBC News）訪問時，拒絕承諾司法部會保持獨立運作，免受白宮影響。



布蘭奇在訪問中被問及，是否願意承諾司法部始終保持獨立免受白宮影響時，直言否認，稱「我不會對此做出承諾」，並說：「沒有任何司法部長應該做出這樣的承諾」，但強調會遵循正直的原則行事。

他隨後又表示自己並非特朗普的私人幕僚，強調特朗普「絕不會要求我做不道德或非法的事」，過去及將來也不會，強調自己對美國憲法宣誓，一如美國歷任內閣官員以及司法部長，當布蘭奇被問及如果特朗普希望重啟或繼續調查部份案件時，司法部會否考慮總統的意見，他就說會一併考慮。

2026年8月12日，美國華盛頓，司法部長布蘭奇（Todd Blanche）在司法部舉行的新聞發布會發表講話，宣布將對一宗牽涉中國公民的婚姻詐欺案採取行動。（Reuters）

特朗普在今年4月解僱時任司法部長邦迪（Pam Bondi），《紐約時報》指原因在於不滿對方處理已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）文件的方式。

布蘭奇在解僱事件後，稱特朗普若提名其他人接替邦迪，就會對特朗普說「我愛你」，他在去年12月則為愛潑斯坦案共犯、前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）移送至安全等級較低的監獄進行辯護，也因此事以及連帶愛潑斯坦案受害者牽涉的官司，受到外界關注。