特朗普獲「護身符」　司法部稅務和解協議加料：永不審查其舊賬

美國司法部與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月18日就後者對國稅局（IRS）提出的稅務訴訟達成和解協議，同意設立一項秘密基金，用於補償特朗普政治盟友，以換取他撤訴。美媒報道，司法部於翌日發布的聲明文件中悄悄增加一項附加條款，宣佈將永久禁止國稅局審查特朗普及其家族、公司過往提交的納稅申報表。



美媒《政治報》（Politico）報道，司法部在18日公布長達九頁的和解協議後，於翌日在其網站上傳了一份補充聲明。

據該聲明，國稅局將被永遠禁止對特朗普、其相關或附屬個人、相關信託和企業在「協議生效日」前提交的報稅資料進行審查，惟不包括未來資料的審查。

美國司法部與總統特朗普（Donald Trump）就後者對國稅局提出的稅務訴訟達成和解協議後，司法部於2026年5月19日發布的聲明中增加一項和解附加條款，宣佈將永久禁止國稅局審查特朗普及其家族、公司過往提交的納稅申報表。（美國司法部）

該聲明文件由代理司法部長託德·布蘭奇簽署，但他此前未有簽署最初公布的和解協議，後者當時由副司法部長伍德沃德（Stanley Woodward）、國稅局負責人比西尼亞諾（Frank Bisignano）和特朗普的律師丹尼爾・愛潑斯坦（Daniel Epstein）簽署。

報道指，針對為何18日公布的協議中未提及相關條款，以及為何兩文件簽署人不同的問題，司法部未立即進行回應。

2026年5月4日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮東廳舉行的小型企業峰會上發表講話。（Reuters）

此案源於特朗普起訴指控並國稅局承包商，在其首個總統任期內未能履行保密義務，導致其稅務資訊被非法泄露給媒體，並索賠至少100億美元（約781億港元）。