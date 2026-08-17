美企CEO昔開視像會議炒900人惹眾怒　今遭解僱怨陷繼任人「圈套」

曾因在2021年透過視像會議一口氣裁員900人而引發巨大爭議的美國網上按揭公司Better.com的行政總裁Vishal Garg，在8月3日遭董事會解除職務。他隨後批評董事會做出錯誤決定，強調自己落入繼任行政總裁的圈套，更指責對方靠花言巧語加入董事會騙取信任，要求董事會恢復自己職位。



據美媒報道，Better.com的新任CEO是一名加入董事會僅一週的避險基金經理人Daniel Lewis，Vishal Garg指責對方欺騙了自己，指控對方「聲稱喜歡公司的策略，還在X平台上讚揚我們，藉此打入董事會，取得大家的信任。」

圖為2021年12月1日，美國網上按揭公司Better.com的行政總裁Vishal Garg與約900名員工召開視像會議。（Power of Banana YouTube channel影片截圖）

Garg表示，Lewis在半年前主動聯繫自己，提出了一些關於節省成本的構想，以及提升獲利能力的建議，並指出，儘管對方在節約成本方面的想法不錯，但有關創新的想法卻不好。

他進一步補充自己目的是「為大家節省開支」，所以當股東要求自己退位時，自己就照做，但事後回想起來，才驚覺Lewis才是幕後操縱者。他認為Lewis數個月以來向他提供建議，並說服自己幫助對方打入董事會時，始終未透露出自己想做行政總裁的真實意圖。

事實上，除了裁員風波外，公司在Garg領導下歷經多次挫折。他稱儘管公司在裁員事件後營收下滑至2023年的7000萬美元，但今年有望反彈至2億美元。而在Lewis接任後，公司股價已下跌45%。

2026年4月15日，美國華盛頓特區，圖為Vishal Garg在經濟論壇上發表講話。（Getty）

Garg在10日委託律師向董事會發函，要求恢復其職位，承諾在公司重新獲利前，每年僅領1美元薪酬，一旦達標自己就會卸任。