特朗普的運氣要用完了嗎？

美國和伊朗6月17日簽訂的諒解備忘錄所訂出的60天談判期本周一（8月17日）已然屆滿。特朗普（Donald Trump）原本以為最多幾週就能打完的戰爭也即將在本月底越過半年之期。

伊朗全面走向強硬路線，而美國不止打掉了以十年計時間累積的彈藥庫存，還爆出了「糧絕」的醜聞－－部署在中東開打伊朗戰爭的林肯號（USS Lincoln）艦母已經超出其原訂部署時間一個多月，船員200多日沒有到過陸地，船上爆出船員試圖跳海、食物短缺、廁所失靈、食水受污染等醜聞，還要平時駐在佛羅里達州的美國中央司令部司令庫珀（Brad Cooper）上周六（15日）親自飛到中東登艦安撫。

2026年3月3日，美國海軍尼米茲級航空母艦「林肯號」從一處未公開地點航行，以支援對伊朗的攻擊行動。（Reuters）

雖然國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）否認相關消息，但庫珀則在其登艦後發表的文章中承認過去曾存在食物、熱水相關等問題，但其後已獲解決，而他也承認船員已感疲倦，表示將會把林肯號送回國。

不過，由於伊朗戰爭還未解決，特朗普還在無限期封鎖伊朗港口，美國正將以日本為基地、近來正在南海行動的「喬治華盛頓號」（USS George Washington）調往中東接替「林肯號」。此後印太地區將會出現美國的「艦母真空」。

近來正在南海行動的「喬治華盛頓號」（USS George Washington）調往中東接替「林肯號」。（TWZ）

特朗普：「一切都會OK的」

對於伊朗戰局，特朗普只能說是「束手無策」。財長貝森特（Scott Bessent）上週表示美國本週將會公布更多制裁，向伊朗進行「極限」經濟施壓。美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）更稱伊朗人害怕貝森特多於赫格塞思。

不過，如果大家還有一點印象的話，大約4個月前，貝森特在美軍實施海上封鎖之後曾預言伊朗的石油庫存會在「數天內」爆滿，可是直至6月中，伊朗還沒有投降，反而迫得美國和它簽成了由美國帶頭解除制裁的諒解備忘錄。

其後，由於伊朗強硬派掌握了政治主動權，且希望利用此刻斷絕壓霍爾木茲海峽航運的戰略優勢來杜絕未來美國以色列再發動攻擊的可能，因此伊方其後主動攻擊商船，更曾在美軍暫時停火之際主動出擊「突襲」美軍基地，連這份明顯優待伊朗的諒解備忘錄也撕毀掉。

2026年7月30日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在美國華盛頓特區白宮向傳媒發言。（Reuters）

如今，特朗普又回到了「極限」經濟施壓的政策－－不過，如果大家還有一點印象的話，這是特朗普第一任期2018年退出「伊朗核協議」時就開始實施的政策。其成效如何，不言而喻。

根據《紐約時報》白宮特派記者Maggie Haberman等人近月出版的《Regime Change》一書，在特朗普聯手內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）開打伊朗戰爭之前，霍士新聞前主播卡爾森（Tucker Carlson）曾跟特朗普通電勸說後者不要向伊朗動武，認為這樣的一場戰爭將會「摧毀他的總統事業」。

特朗普的回應是：「我知道你對這件事很擔心，但一切都會OK的。」卡爾森反問他憑什麼這樣說。特朗普回答：「因為事情一向也是如此。」

《Regime Change》一書記錄了不少特朗普上任首年的白宮內幕。（Amazon）

難得的好運

特朗普確實是一個非常幸運的人。含着金鑰匙出生，生意失敗卻得到部分銀行眷顧，其後又靠着成功生意人的人設以《飛黃騰達》（The Apprentice）打響名堂，再乘着2016年的反建制政治風潮和民主黨以希拉里（Hillary Clinton）這個終極建制派代表出選的契機驚人贏得選舉。

2021年國會暴亂之後，拜登（Joe Biden）的司法部沒有迅速將特朗普起訴定罪，反而拖至2023年下旬才起訴特朗普，讓這場官司變成了特朗普再舉政治迫害旗號競選的把柄，其後拜登年老退選換上政治能力甚低的賀錦麗（Kamala Harris），特朗普自己也兩次避過刺殺，在其信徒支持者心中奠定了「天選之人」的印象，加上疫後通脹問題當時還未恢復，竟然給了特朗普再一次入主白宮的機會，更在普選票數上首超民主黨。

2024年11月6日，美國華盛頓霍華德大學，民主黨總統候選人賀錦麗在母校發表演說，承認敗選。（Reuters）

重新上任首年，特朗普的超級關稅戰並沒有為美國帶來不少分析人士預期中的經濟災難，反而迫得全球大部分國家對美國作出讓步，開放市場，承諾大手投資美國、買美國貨。

特朗普的對外用兵政策也出奇地成功，去年6月加入以色列轟炸伊朗核設施，確實擊中目標，將濃縮鈾深埋地底，攻擊路向出其不意且全身而退；而美軍今年1月數小時內就直搗黃龍擄走委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro），至今該國政府幾乎變成了美國的傀儡政權。

有如此一貫的運氣，難怪特朗普如此深信自己的直覺，堅信「一切都會OK」。

2026年1月5日，紐約市曼哈頓下城直升機場，被美軍強行擄走的委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被押往位於曼哈頓的法院，首次出庭面對美國聯邦指控，包括毒品恐怖主義、陰謀、販毒、洗錢等。（Reuters）

直覺主導決策

即使伊朗戰爭讓特朗普陷入不知如何脫身的戰爭泥沼，即使伊朗戰爭將美國通脹一度推升至2023年中以來的最高位，特朗普似乎還是非常堅信自己的運氣－－其「隨心所欲」式、背後毫無戰略邏輯的政策一個接一個的出台。

例如他在8月17至27日美韓即將進行年度聯合軍事演習之前，突然宣布他已經指示國防部未來大幅減少聯合軍演（按：但不包括這一次），指美國為軍演付出多數開支，韓國卻不願在伊朗無核化的問題上加入美國，又稱金正恩跟他關係很好，美韓軍演只會傳遞不恰當和敵意的訊號。

在朝鮮實際上變成核武國家、放棄統一目標、將韓國定義為頭號敵國之後，韓國民意愈加傾向支持發展核武應對（最近民調顯示支持度高達69.1%）。美韓軍演固然會被朝鮮視為挑釁，但這樣的挑釁似乎也比將韓國民意推向核武自保更佳。而且，美國要重振國會造船業和半導體製造業，也需要依賴韓國企業的投資。

特朗普寫道：「基於我與朝鮮金正恩極佳的關係，對於美國很久以前已同意參與同南韓的聯合軍事演習一事，我感到很不滿。這些演習不僅花費巨大，而且大部分費用由美國承擔（一如既往！），更向（朝鮮）發放了完全不恰當且帶有敵意的信號。」（Truth Social）

同時，此刻的朝鮮因為俄烏戰爭早已經在俄羅斯身上得到了經濟、資源、科技和外交上的出口，不像特朗普第一任期那樣需要尋求和美國破冰，特朗普除非公開接受朝鮮核武國家地位，否則並無更進一步的對朝外交空間。為了美朝關係而破壞美韓關係，背後幾乎一點戰略價值也沒有。

又例如特朗普早前曾首次使用大蕭條時代1930年《關稅法》的「338條款」以50％關稅威脅部分加拿大商品。此50％關稅在本周三（19日）將會生效。若然雙方無法談成妥協，美加難免進入新一輪的貿易戰之中，破壞今年正在重審的《美墨加協議》。

而「338條款」給予美國總統不必先經調查、不必國會同意的廣泛關稅權力，若然能成功實施在加拿大身上，未來更有可能會變成特朗普再打關稅戰的武器。

2025年4月2日，在關稅政策不明朗的情況下，一輛貨車於加拿大安大略省伊利堡的美加邊境口岸駛向加拿大。（Reuters）

而在美國軍事投射能力愈來愈受到質疑之際，特朗普8月13日更突然簽署總統命令，要求海軍提出計劃將未來福特級（Ford-class）航空母艦的電磁彈射系統改回舊式的蒸汽彈射。

特朗普自2017年以來就一直相信電磁彈射太複雜昂貴，但美軍表明電磁彈射更可靠更有效益、佔用空間較小、需要的人力也較少，而中國最新的福建號航母也採用了電磁彈射。由於多艘福特級艦母已在試水和興建階段，要改回蒸汽彈射的重新改裝和設計成本極高，更不用說這是科技上的倒退。

《華盛頓郵報》其後更報道指，特朗普正要求美國海軍將航母控制塔的位置移到戰艦中間，讓新航母外觀更像二戰時代的航母，這完全是出於他本人對於福特級航母「外觀」的憂慮。

《華盛頓郵報》報道，美國海軍考慮大幅更改軍艦設計以迎合特朗普喜好，稱 特朗普希望新的航空母艦艦隊更接近二戰時期的艦艇，這項改動可能耗資數十億美元。（網站截圖）

從外交、經濟到軍備設計，特朗普似乎對自己的直覺也依然充滿信心。

可是，運氣之所以是運氣，本質上是不可靠的。而且，人類歷史上，沒有人曾經戰勝生物學的定律；美國歷史上，也沒有人曾經戰勝總統任期的政治規律。年高80歲的特朗普如今只是一個任期剩下兩年多的總統，其政治權力已經進入黃昏時段。

11月中期選舉臨近，伊朗戰爭無解，特朗普的民望持續打破歷史低位。

根據《經濟學人》的YouGov追蹤民調，特朗普的淨支持度為-27%，滿意度34％，不滿度61％。《金融時報》透過英國獨立民調機構進行的調查也顯示，53%受訪者認為其財政在特朗普重新上任後變差，當中包括近四分之一的共和黨人。而路透社和霍士新聞台最近也有民調顯示美國人在處理經濟的問題上信任民主黨多於共和黨。

7月22日公布的霍士新聞民調（網站截圖）

單是中期選舉的挫敗並不足以扭轉特朗普的運氣。但若然共和黨人看穿特朗普只是一個剩下兩年任期、民望低落、年事已高的「跛腳鴨」總統的事實，從而與他切割，進而以國會之能限制他的胡作非為，特朗普的運氣才會真真正正的用完，全世界也能開始準備迎接特朗普時代的結束。