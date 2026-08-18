特朗普被指與美女助手「形影不離」　週末打高爾夫球惹議｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）素來喜歡前往高爾夫球俱樂部享受週末假期，而剛剛的週末也不例外，但外界關注的卻是他身旁美女助手哈普（Natalie Harp）。美媒報道，她已連續兩個禮拜週末陪同特朗普渡過週末假期，再加上2人經常「形影不離」，使他們的關係備受外界關注。民主黨參議員奧索夫（Jon Ossoff）8月18日更借此嘲諷特朗普不務正業，只心念與哈普「結伴同行」（travel with Natalie）。



《每日野獸》（Daily Beast）等美媒17日報道，特朗普在剛剛週末前往位於新澤西州的高爾夫球俱樂部度假。從現場人士拍攝的片段可見，特朗普與被拍攝者稱為「年輕高爾夫球冠軍」的男童談話後準備離開，身穿藍色運動裝的哈普也在場，並一同向眾人道別。

據報道，哈普陪伴特朗普的次數幾乎已達到「隨叫隨到」的程度。她不只連續兩個週末陪特朗普渡假，在其35歲生日的那個週末，哈普亦有陪同特朗普觀看LIV高爾夫球紐約錦標賽的最後一輪比賽。

另外，特朗普在參與北約峰會後偷偷離開空軍一號秘密撤離一事，也使哈普再次受外界關注。當時美國務卿魯比奧（Marco Rubio）等人留在空軍人號上充當誘餌，前者卻是少數幾位陪同特朗普一起撤離的助手之一。

哈普是特朗普最信任的幕僚之一，她是白宮內少數擁有特朗普手機密碼的助手，專門負責為特朗普發送社交平台上的貼文，更因而被外界稱為「人型打印機」（human printer）。

事實上，2人過於緊密的關係早已備受外界詬病。哈普的哥哥去年受訪時，就形容特朗普與哈普的關係非常「不健康」。

隨觀相關爭議再起，奧索夫18日便在競選集會「借題發揮」，他表示：「當林肯號上的水兵們為他打仗，當他徒勞地耗盡我們的彈藥和石油儲備時，總統卻在開會時睡覺、打高爾夫球、炒股票。

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奧索夫續嘲諷：「他不想做這份工作，他想建造自己的舞廳，然後和娜塔莉（哈普）一起乘坐卡塔爾贈送、看似毫無防禦能力的空中宮殿（新空軍一號）四處旅行。」