美媒揭特朗普美女助手肉麻信件：你是我的一切　永不想讓你失望

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與其助手哈普（Natalie Harp）的緊密關係近日成為外界的焦點。美媒報道，哈普曾為了陪同特朗普出庭，甘願跳上一架汽車的車尾箱陪他前往法庭。此外，哈普據報曾在2023年向特朗普寫信，她在信中表示：「你是我的一切」和「我永遠不想讓你失望」。哈普又稱特朗普是她「此生的守護者和保護者」，並向他表示感謝。



據美媒報道，那是2023年10月，已卸任總統的特朗普要前往紐約市法院出庭應訊。但當車隊停在他位於特朗普大樓的住所外時，工作人員卻面臨一個更緊迫的問題，車輛並沒有位子留給特朗普忠實的助手哈普。

報道引述兩名知情人士透露，哈普在大堂與工作人員爆發激烈的爭吵，她堅稱是特朗普親口要求她陪同出庭應訊的。

雖然當時的車輛安排並沒有預留座位給哈普，但她不甘心被落下，於是跳進了一輛越野車（SUV）的車尾箱。 報道提到有一張照片確認此事屬實。

《紐約時報》8月18日（周二）報道，哈普在加州長大。她的哥哥普雷斯頓（Preston Harp）近日受訪時表示：「我們的母親自小就灌輸給我們一種觀念，那就是美國例外論才是正確的看待事物的方式，美國是世界的主宰。」

普雷斯頓認為妹妹哈普從未擺脫過那種思維模式，而特朗普則完美體現了他們母親從小教導他們的一切。

普雷斯頓坦承：「所以，說實話，我認為這就是她迷戀特朗普的原因，因為我不認為這是出於生理上的吸引。說真的，就我個人而言，我不這麼認為。」

哈普在2020年出席共和黨全國大會對特朗普讚譽有加：

報道指，哈普躋身特朗普核心團隊的歷程始於2019年，當時她聲稱特朗普頒布的政策，在她與骨癌抗爭期間救了她的命。這一切都歸功於特朗普簽署的《嘗試權法案》（The Right to Try Act），該法案允許末期病患更廣泛地使用實驗性醫療手段。

據報道，哈普曾在2023年向給特朗普寫了幾封信，信中內容令他的部份幕僚感到擔憂。 《紐約時報》記者查閱了這些信件，哈普在信中寫道：「你對我來說至關重要」和「我永遠不想讓你失望」。據該報報道，她稱特朗普是她「此生的守護者和保護者」，並向他表達感謝。

報道指，哈普在其中一封信中寫道：「我想給你帶來快樂，讓你覺得我們能一起度過一天，而無需談論‘工作’。」

由兩名《紐約時報》記者撰寫，今年6月出版的的《政權更迭：特朗普的帝王式總統生涯內幕》（Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump）一書曾報道上述信件。

據書中記載，特朗普似乎也曾向身邊的人表示，哈普是唯一一個像第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）那樣愛他的人。

據報道，特朗普曾說：「你們（我卸任後）都會去賺錢，但她（哈普）永遠不會離開我。」

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普雷斯頓認為：「我覺得特朗普最好的朋友都是他的粉絲，所以她（哈普）就是他最大的粉絲。這大概就是他喜歡她的原因吧。而且她長得漂亮，個性也好。」