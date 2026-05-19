特朗普狂發文背後美女助手　被指擁有其手機密碼赴國宴惹議｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月13至15日訪華期間，由其行政助理哈普（Natalie Harp）陪同。哈普亦有出席國家主席習近平為特朗普舉行的國宴。一頭金髮的哈普在現場份外惹人注目。據英媒報道，綽號「人型打印機」（human printer）的哈普是特朗普推心置腹的幕僚，她是白宮內少數擁有特朗普手機密碼的助手，專門負責為特朗普發送社交平台上的貼文。



哈普出席歡迎特朗普的國宴時份外惹人注目：

據英國《每日郵報》報道，2024年8月，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在民主黨全國代表大會上發表演講時，鏡頭之外，特朗普的助理哈普正伏在手提電腦前，實時發布一些犀利的社交媒體貼文。

哈普是特朗普重返白宮的其中一名功臣：

一位熟悉特朗普政府溝通策略的消息人士透露：「他（特朗普）口述，她（哈普）把內容全打出來，然後在網上發送火力全開。」

在白宮西翼的神經中樞，特朗普最強大的武器是他的蘋果手機iPhone，而只有極少數人知道其密碼，這些助理讓特朗普能夠向全世界發送訊息。

其中一位是哈普，這位無處不在的「人型打印機」總是帶着一套電池驅動的設備形影不離地跟着總統，隨時準備打印出對總統有利的新聞片段和攻擊性強的抨擊文章。

她是三位核心成員之一，負責經營世上受關注度最高的社交平台帳號。

這三人分別是哈普、社交平台專家斯卡維諾（Dan Scavino）以及偶爾參與網上發文的傳訊主任張振熙（Steven Cheung）。

每個人都擁有各自獨特的技能，為網上文宣貢獻力量。例如，斯卡維諾就擅長人工智能影片製作和大規模轉發「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者製作的影片而聞名。

哈普是撰寫文案和在Truth Social平台上發布簡潔明快貼文的首選，並獲得特朗普的許可。而直言不諱的張振熙則負責整體訊息傳遞，並發布一系列旨在「斬首」總統批評者的激烈貼文。

一位消息人士稱：「張振熙很擅長在網上嘲諷總統的敵人。你可能在總統的帳號以及他自己的帳號上都看到過。」

據一間財經媒體報道，哈普經常繞過標準的指揮系統，拒絕就社交平台貼文向幕僚長辦公室、通訊團隊甚至國家安全官員申請批准，這引發白宮西翼工作人員的不滿。

過往曾有傳聞指，哈普曾給特朗普寫過一系列信件，其中一封信中她寫道：「您是我的一切。」有一次，特朗普在蘇格蘭打高爾夫球時，她甚至跟在他的球車後面，確保他隨時了解對他有利的新聞和社交媒體動態。

哈普據報在信中向特朗普寫到：「我想給你帶來快樂，希望我們能一起度過一天，而無需談論工作。」

特朗普這次訪華，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）並未隨行，而哈普在出席國宴時被拍到一臉微笑和明豔照人的樣子，在網上引起不少議論。