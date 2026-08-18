美媒：特朗普再提調整福特級航母設計　料耗數十億美元並押後交付

美國知情官員稱，應美國總統特朗普（Donald Trump）要求，美國海軍再次考慮對「福特」級航母作出重大設計調整，將艦島向艦體中部移動，此舉預計將耗費數十億美元並延長交付周期。此前，特朗普要求新航母棄用電磁彈射系統。



美國《華盛頓郵報》日前引述多名知情官員的話報道，由於特朗普對「福特」級航母的外觀「存在擔憂」，希望其更接近二戰時期的航母設計，美國海軍正考慮將新航母上艦島位置從原來的後方調整為更靠近艦體中部的位置。

2026年3月5日，美國海軍水兵在「傑拉爾德·R·福特號」航空母艦的舷梯上站崗，航母正穿越蘇伊士運河，前往支援對伊朗的「史詩狂怒」行動。（Reuters）

報道說，美國海軍方面認為，這一改動可能成本高昂且耗時漫長。實際上，特朗普第一任期內美海軍已就該問題進行過研究。評估顯示，移動艦島位置預計將增加數十億美元的重新設計成本，並導致航母交付周期大幅延長。

報道引述美官員的話說，艦島靠後可以為艦載機提供更多停放空間，縮短其起飛時間，並降低返航時遭遇的風險，提高着艦安全性。美國智庫哈德遜研究所專家布賴恩·克拉克說，改動艦島位置屬於「重大設計調整」，將影響航母的浮力和重量。

這是特朗普推動的第二項重大航母設計改動。8月13日，他下令第四艘「福特」級航母棄用電磁彈射系統，恢復使用老式的蒸汽彈射。

本文獲《聯合早報》授權轉載

