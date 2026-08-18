特朗普臀部「凸起一大包」！網疑穿成人紙尿布　健康疑慮再掀熱議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的臀部近日成為網路輿論焦點，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）於社交平台X上發布一段側拍影片，畫面顯示現年80歲的特朗普於紐約長島一場集會現身時，深色西裝褲後方出現明顯的方形塊狀隆起。該凸起物在特朗普行走過程中始終維持固定位置，隨着走路擺動卻保持形狀不變，迅速引發大量網路討論與各種推測。



影片曝光後，獨立記者魯帕在X上開玩笑提出疑問，好奇特朗普臀部位置是否裝有某種特殊設備。曾任共和黨籍律師、現為特朗普批評者的康威則以「這要看情況」回應，疑似影射成人紙尿褲品牌「Depend」。捷克裔網壇傳奇「女金剛」娜拉提諾娃更直接在社群平台留言，推測該塊狀凸起物可能是大號的成人紙尿布。

特朗普在演講中途下台，與被流彈擊中身亡的死者家屬擁抱。（截取自X@PressSec）

特朗普走動過程臀部位置有明顯隆起，十分吸引目光：

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網友對此反應兩極。部分使用者對特朗普的造型進行調侃，留言包括「連合適的尿布都買不到」、「大屁股惡魔」、「屁股大到辣眼睛」等評論。另一派網友則質疑相關推測缺乏實質依據，認為僅是衣服剪裁或身形角度導致的視覺效果，而非實際存在的物品。

特朗普於第二任期內的健康議題一直是外界關注焦點。過去曾有報導指出他手部出現瘀青、腳踝腫脹、在公開活動中多次疑似打瞌睡，以及右側面部下垂等現象。

圖為2025年8月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮與韓國總統李在明會面，手背被拍得有大片瘀青。（Reuters）

不過特朗普傳記作者沃爾夫日前在Podcast節目中表示，沒有證據支持他穿成人紙尿褲的說法。

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