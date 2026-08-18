特朗普淡化「假白宮幕僚長」私訊英國首相：僅是溝通失誤

據美媒《政治報》（Politico）當地時間8月17日報道，四名官員稱，英國首相貝安德（Andrew Burnham）曾收到一名冒充白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）的人發來的消息。貝安德與其進行了交流，之後才產生了懷疑。



英國方面表示，「我們不對國家安全相關事項作出評論。」一名知情人士稱，貝安德入主唐寧街10號之後，雙方互發了 「幾條資訊」，但堅稱這些資訊 「不重要」。

其中兩名官員稱，英國駐華盛頓大使館對此事件表示高度關切，已就此向白宮提出此事。

英國政府內部曾擔憂懷爾斯的手機再次遭到入侵。

一名白宮官員表示，這一事件與懷爾斯的設備遭入侵無關。

8月17日，美國總統特朗普（Donald Trump）淡化了此事引發的擔憂。

2024年11月6日，美國佛羅里達州，圖為特朗普競選團隊經理Susie Wiles 出席他的勝利之夜演說。（Reuters）

當天，有記者提問，是否擔心貝安德的判斷力，或是美英兩國的溝通狀況。特朗普回答說：「不擔心，我相信這只是一場溝通失誤。」

「我和他聊過，」特朗普告訴記者，「我們談得很愉快，聊了好幾次。」

據報道，2025年，多名美國參議員、州長以及美國企業高層收到自稱是白宮幕僚長的人員發來的短信和打來的電話，事後白宮與美國聯邦調查局就此啟動調查。《華爾街日報》報導稱，懷爾斯告訴同事，她的手機通訊錄被入侵了。

本文獲《觀察者網》授權轉載

