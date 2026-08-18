夏威夷落八月雪 火山頂飄雪「一夜白頭」 專家：實在太瘋狂
撰文：官祿倡
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颶風「拉拉」（Lala）8月16日給美國夏威夷州帶來暴風雨，部分地區出現嚴重水浸。風暴遠離後當地氣候更出現反常現象，夏威夷州內海拔最高的莫納克亞火山（Mauna Kea）山頂竟白茫茫一片，飄起「八月雪」。有專家分析這現象與「拉拉」有關，直呼「太瘋狂」。
儘管夏威夷群島屬於熱帶氣候帶，但部分高海拔山脈氣溫在特殊氣候條件下仍可跌破冰點，降雪亦並不罕見，但專家指出，8月颶風過後出現降雪十分不尋常。
《福布斯》新聞網站報道，雖然夏威夷沿海地區溫度可能在70或80華氏度度左右（約21至27攝氏度），但每逢12月至第二年3月，冬季風暴期間莫納克亞火山山頂溫度可能跌至0度以下。
美國霍士新聞天氣頻道氣象專家Greg Diamond指出，根據當日放出的氣球測試，海拔每升高1公里，氣溫大約下降攝氏5.5度。
而風暴帶來的水氣與降水，在風力等推動下升入高海拔山區，進而在高空低溫環境下凝結成雪花冰晶，這才讓「八月雪」落在山頂。
Diamond也在社交平台發文表示震驚，形容太不可思議、太瘋狂，還補充雖然高海拔山上落雪並非無可能，但強調未料到颶風還會引發降雪，所以感到驚訝。
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