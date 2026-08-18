傳特朗普考慮撤換赫格塞思　引外界憂影響中美兩軍關係

在美媒8月初傳出美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）不滿遭誤導「彈藥荒已解決」，就此質問國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）後，據《南華早報》8月18日引述多方消息報道，特朗普因伊朗戰事對赫格塞思越發不滿，或考慮啟動人事撤換，該傳言引發外界擔憂或對中美兩軍關係造成影響。



消息人士指伊朗戰事缺乏「實質突破」、再加上大量輿論聚焦美軍航母林肯號（USS Abraham Lincoln）長期超期部署、艦員生活條件惡劣等負面議題激怒特朗普，作為負責人的赫格塞思被撤職的風險越來越大。

2026年5月27日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）與國防部長赫格塞思（Pete Hegseth，右）一同出席內閣會議。（Reuters）

當前中美兩軍關係正值敏感時期，而自5月的習特會後，關係出現改善跡象，該人事傳言引發外界對中美兩軍關係的關切。

《華盛頓郵報》較早前在8月6日引述消息人士報道，特朗普在大衛營內閣會議場邊，曾向赫格塞思發洩自己對伊朗戰爭的不滿。他要求赫格塞思解釋，為何他在彈藥嚴重短缺的問題上被誤導，以為彈藥問題「已經解決」，但如今武器短缺已威脅到美國對伊朗的軍事選擇。白宮對此作出否認，稱是「假新聞」。