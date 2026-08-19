庫什納與以色列哈馬斯會談結束　特朗普加沙和平計劃停滯不前

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的女婿兼特使庫什納（Jared Kushner）8月17日離開耶路撒冷，結束與以色列及哈馬斯領袖兩天會談，未能取得突破。



據路透社（Reuters）8月17日報道，庫什納前一天在埃及會見哈馬斯政治領袖哈亞（Khalil Al-Hayya），再到以色列與總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）晤談近4小時，試圖重啟計劃；以軍持續空襲並佔領加沙更多土地，哈馬斯拒絕交出武器。

2026年8月16日，加沙醫務人員表示，南部汗尤尼斯（Khan Younis）有帳篷營地遭空襲。（Reuters）

內塔尼亞胡堅持以軍不會撤出加沙，直至哈馬斯完全解除武裝；庫什納稱美國不會限制以色列自衛權。哈馬斯則要求以方先遵守停火並撤軍，雙方就計劃執行先後次序仍有分歧。特朗普上月稱哈馬斯已同意按15點路線圖分階段棄械，哈馬斯表示執行取決於以方先履行承諾。

內塔尼亞胡面對10月27日大選，外交界認為他選前難以在加沙問題讓步；民調顯示多數以色列人希望戰事持續。庫什納與內塔尼亞胡同意設立解除武裝及公共衛生兩個工作組，並指加沙重建須待哈馬斯解除武裝才展開。