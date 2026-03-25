英媒：伊朗傾向與萬斯談判　拒絕「背後捅刀」的庫什納與威特科夫

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第26日之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）聲稱正與伊朗進行談判。有英媒報道，伊朗拒絕與特朗普的高級特使威特科夫（Steve Witkoff）和女婿庫什納（Jared Kushner）進行談判，指責他們是「背後捅刀」的談判者。伊方據報更傾向與副總統萬斯（JD Vance）展開談判。



英國《每日電訊報》（The Telegraph）引述海灣國家消息人士報道，伊朗方面不會與美國政府中東特使威特科夫和特朗普的顧問兼女婿庫什納舉行會談，原因是今年2月他們舉行會談後數小時，伊朗就遭到軍事打擊。

報道指，在衝突期間一直保持沉默的副總統萬斯，外界認為如果本週較後時候，美國與伊朗能夠在巴基斯坦伊斯蘭堡（Islamabad）舉行新一輪會談，他將擔任首席談判代表。

2026年3月18日，美國密歇根州奧本山，副總統萬斯（JD Vance）在一間生產工廠發表講話。（Reuters）

一位海灣國家消息人士談到伊朗時表示：「他們（伊朗）更傾向於萬斯。他們不想與庫什納和威特科夫合作，因為這兩人曾在他們背後捅了一刀。」

另一位海灣國家消息人士表示，伊朗方面相信萬斯會信守承諾，他認為萬斯的參與符合與伊朗議會議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）談判的資歷要求。

報道提到，萬斯被外界認為對特朗普的「史詩狂怒行動」（Epic Fury）持懷疑態度。

報道指，萬斯極有可能領導新的美國談判團隊，這表明白宮有意避免經濟進一步惡化並緩和局勢，儘管結束戰爭的策略仍不明朗。

特朗普3月24日（周二）在白宮橢圓形辦公室發表演說時表示，萬斯是參與談判的「幾位人士」之一。他說：「他們（威特科夫和庫什納）在參與談判，還有魯比奧（Marco Rubio）、萬斯，我們有多人在參與。」

隨着戰事導致能源價格大幅上漲，埃及、巴基斯坦和土耳其已就美國和伊朗之間的局勢進行傳話。

2026年1月6日，法國巴黎，美國特使威特科夫（Steve Witkoff，左）與總統特朗普（Donald Trump）女婿庫什納（Jared Kushner，右）在愛麗舍宮舉行的「自願聯盟」會議期間出席記者會。（Getty）

據報道，這三個國家的外長分別與威特科夫及伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）舉行通話。