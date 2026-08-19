阿聯酋宣布中斷與伊朗經貿往來　伊朗否認同日曾發射導彈攻擊

阿聯酋外交部於8月19日凌晨宣布，決定暫停與伊朗所有貿易、商業往來和金融交易，恢復時間另行通知。於同日稍早時間，阿聯酋國防部表示，探測到兩枚由伊朗發射的彈道導彈，為5月4日富查伊拉港（Fujairah）受襲以來首次。不過，伊朗否認向阿聯酋發射導彈，稱其指控毫無根據。



圖為2026年5月4日，阿聯酋富查伊拉（Fujairah）石油工業區遭無人機襲擊，社交平台流傳現場畫面。（X截圖）

阿聯酋國防部於18日表示，防空系統偵測到兩枚從伊朗發射的彈道導彈，其中一枚落在阿聯酋領海以外，另一枚落入其領海。阿聯酋國防部稱，根據其評估，這些導彈的攻擊目標是「海上交通」。該國目前處於高度戒備狀態，已做好應對任何威脅的準備。

阿聯酋外交部之後宣布，暫停與伊朗所有經貿易往來和金融交易。其聲明指出，鑒於地區局勢持續升級， 已破壞地區和國際和平與安全，阿聯酋作出以上決定。聲明強調，阿聯酋致力於通過對話、合作和區域一體化，以促進地區和平、穩定與繁榮，且將繼續捍衛國際金融體系的完整性。

2026年6月1日，伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）出席每週例行記者會。（Getty）

在此之前，伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）發表聲明，否認伊朗向阿聯酋發射導彈，稱阿聯酋的指控違背了睦鄰原則，破壞地區國家持續加強互信的努力。他又促地區各國，應避免對伊朗作出毫無根據的指控，以免進一步加劇地區不穩。