63歲婦雲南公路休息區遭狗2次撲咬進ICU　犬主付¥1000後失聯

近日，一名山東六旬婦人在雲南羅平縣金雞服務區休息時，遭一隻未拴繩的德國牧羊犬撲咬摔倒，導致股骨頸骨折、頭面部挫裂傷等多處受傷，目前仍在ICU。肇事犬主僅墊付1000元（人民幣，下同）後離開並拒絕與老婦家屬溝通，當地警方已對此事立案調查。



德國牧羊犬示意圖。（Gettyimages）

服務區休息突遇意外，未拴繩德牧兩度撲咬致長者骨折

《揚子晚報》報道，2月21日上午，山東遊客小楊（化名）一家在雲南省羅平縣高速路上的金雞服務區內休息。小楊憶述，父母散步時，一輛未關車門的車輛里突然衝出一隻德國牧羊犬徑直撲向母親。撞倒長者後，狗主將狗攆回車上但並未關閉車門，狗隻隨即再次衝下車，對其母進行撕咬。小楊稱，當時母親流了很多血，腿也動不了，躺在地上。

事發後小楊報警，民警趕到現場，犬主當時表示會對此次意外全權負責。羅平縣中醫醫院2月23日出具的診斷證明書顯示，小楊的母親被診斷為右側股骨頸骨折、頭面部挫裂傷等多處受傷。2月23日晚，小楊母親接受了長達三個小時的手術，目前仍在ICU病房觀察。

醫院診斷證明顯示小楊母親股骨頸骨折、頭面部挫裂傷等多處受傷。（紫牛新聞）

犬主墊付千元後拒擔責，警方立案

小楊稱，犬主在得知手術費大約需要2到3萬元後，態度發生了轉變。犬主向她轉了1000元，並要求小楊為母親的治療走醫保報銷，直言「你們不走醫保，我一分錢不拿」。

犬主駕車離開後失聯，小楊母親仍在ICU治療。（揚子晚報）

派出所民警介入後組織調解，小楊要求對方賠付手術及2萬元的後續治療費用，但犬主稱要先看賬單，雙方僵持無果，犬主駕車離開。

小楊一家滯留在羅平照顧長者。羅平縣公安局板橋派出所工作人員表示，目前已正式立案，案件正在辦理當中。