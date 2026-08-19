特朗普：暫緩對加拿大加徵50%關稅3日　基斯通輸油管道或「翻生」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月18日在社交平台發文，宣布將原定於明日上午對加拿大加徵50%的關稅推遲三日，並稱在前總統拜登（Joe Biden）執政時期被叫停的美加基斯通輸油管道（Keystone XL）計劃或有望重啟。



特朗普在帖文中指出，目前加拿大和美國就關稅事宜已達成協議，只待書面文件最終敲定，他未透露雙方達成的協議內容。

2026年8月18日，圖為特朗普在社交平台上發文，稱美國暫緩對加拿大加徵50%關稅三日，稱雙方已達成一項協議並敲定相關文件。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

特朗普所說的50%關稅，是他在7月時援引1930年《關稅法》第338條，宣布對加拿大葡萄酒、水泥和冰球裝備等一系列商品加徵的進口關稅，適用於總值近200億美元的加拿大進口商品，這關稅原定於周三生效，將影響加拿大約5%的對美出口總額。加拿大總理卡尼（Mark Carney）周一表示，正密切與美國協商關稅事宜。

基斯通輸油管項目最早於2008年提出，截至去年初已經部份完工。但多年來環保團體批評該項目不必要，而且將阻礙美國向清潔能源轉型。2021年，時任總統拜登在就職第一天就簽署行政令，撤銷項目所需的一項關鍵許可，令計劃中斷。特朗普上任後則呼籲重啟這計劃。