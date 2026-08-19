獲特朗普聲援反引口水戰　美女助手Natalie Harp是誰？｜新聞背後

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）素來喜歡前往高爾夫球俱樂部享受週末假期，他的美女助手哈普（Natalie Harp）則接連兩週陪同對方度過週末假期。哈普雖然是特朗普的助理，但無論是工作還是私人事務，兩人經常被看到「成雙入對」，他們的關係因此備受外界關注。



民主黨參議員奧索夫（Jon Ossoff）日前借此嘲諷特朗普不務正業，「他想建造自己的舞廳，然後和哈普一起乘坐卡塔爾贈送、看似毫無防禦能力的空中宮殿四處旅行」。他這一番話引發軒然大波，更讓哈普成為聚光燈焦點。

特朗普白宮出聲「保護心腹」 引爆網上口水戰

雖然奧索夫的批評主要針對特朗普，但他點名提到哈普後就激起各方激烈反應，甚至延燒網上。要知道哈普早就名聲大噪，就在上個月特朗普訪問土耳其遭遇安全疑慮時，她正是極少數獲准陪同特朗普棄乘「空軍一號」轉乘其他飛機撤離的核心幕僚之一。

特朗普則在被傳媒問及此事後，對奧索夫發動人身攻擊，稱他長相是「翻版Pee-wee Herman」，暗示對方幼稚。

不僅是奧索夫捱轟，就連提問的的記者也遭波及，白宮旗下X帳戶直接攻擊記者用心險惡，稱對方的孩子「總有一日會發現你令人厭惡和不人道的提問」，並為其父母「如此冷酷和懷恨在心而感到惡心和尷尬」。

《紐約時報》指出，特朗普陣營中的白宮官員、國會議員、保守派網紅，以及至少一名內閣成員，紛紛在X上為哈普辯護。右翼陣營指責這是性別歧視，左翼陣營則斥其過於敏感，是「玻璃心」。

出身右翼傳媒 對特朗普「無保留忠誠」登堂入室

哈普於1991年在加州出生，信仰基督教，畢業於波因特洛馬拿撒勒大學 (Point Loma Nazarene University) ，以及自由大學 (Liberty University）。她在2019年因接受霍士新聞訪問，以及因身患骨癌而讚揚特朗普的藥品《試用權》（Right to Try） 法案而受到關注。她還因此獲邀在2020年共和黨全國代表大會上發言，之後加入美國第一新聞網（One America News Network），並於2022年加入特朗普團隊。

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《紐約時報》白宮特派記者Maggie Haberman等人出版的《Regime Change》一書中，有寫到特朗普十分看重哈普，認為對方是「唯一一個像他的妻子和孩子一樣深愛自己的人」，特朗普還聲稱，就算所有人都離開自己另謀生路，哈普也不會離開。

2026年4月10日，美國華盛頓特區，圖為特朗普與助理哈普（Natalie Harp）乘坐直升機前往特朗普酒莊出席活動。（Getty）

特朗普重返白宮後，哈普擔任總統助理一職，繼續主導資訊彙整與社交平台營運。她經常從網上蒐集各類素材呈遞給特朗普閱覽。先前引發爭議的影片——將奧巴馬夫婦描繪為猿猴——便被外界指稱與哈普密不可分，主因她是極少數能操縱特朗普Truth Social帳戶的人。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）Truth Social賬號發布的影片截圖。（Truth Social@realDonaldTrump）

因特朗普政策獲抗癌藥說法遭質疑

哈普在2019年受訪談起自己抗癌故事，聲稱為抗癌用盡所有治療方法，得益於特朗普政策，她才有機會獲得未經美國食品藥物管理局（FDA）批准的藥物以治療骨癌，更引用聖經來形容特朗普是自己的「仁慈的撒馬利亞人（good samaritan）」。不過她之後未透露藥物名稱。

美媒《新共和》（The New Republic）刊出報道表示質疑，指哈普自稱使用的是「非核准用途的FDA認證免疫治療藥物」，而特朗普相關政策的適用對象僅限於「未曾取得FDA認證」的研發中藥物。早在特朗普執政前，醫療機構早已獲准將已通過FDA認證的藥物進行「仿單外使用」（off-label use），顯見其說詞與事實存在出入。