印尼托兒所虐童案開審　不聽話即遭「綑綁高掛」　多達144童受害

震驚印尼全國的托兒所虐童案於近日開庭！首批涉案員工坐上被告席直面憤怒家長與社會審視，這宗案件被視為印尼近期甚至是歷史上最嚴重的虐童醜聞之一，不僅登上全國媒體頭條，更引發全印尼民眾的強烈憤怒。



警方突襲驚見「綑綁高掛」 幼童受虐多達百人

據路透社（Reuters）報道，印尼日惹市（Yogyakarta）法院於週二（18日）正式開庭，審理一起震撼全國的托兒所虐童與疏忽照顧案，首批11名涉案員工作為被告全數出席。

2026年8月18日，在印尼日惹地方法院，首席法官蘇納里揚托宣讀對「Little Aresha」托兒所工作人員的指控，他們被指控參與虐待兒童案。（Reuters）

印尼警方突襲托兒所，現場多名幼童雙手雙腳被綑綁：

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今年4月底，印尼警方接獲檢舉後突襲位於日惹市的「Little Aresha」托兒所，現場目擊多名2歲至6歲的幼童雙手雙腳被綑綁，更誇張者甚至有孩童直接被懸空綁在門上。根據檢方在直播庭審中所發布的起訴內容，涉案教養人員除了長期忽視、未提供孩童適當食物外，每當孩童不聽話時，就會用繩索綁住他們的雙腿。此外，被告還涉嫌實施一連串造成幼童情緒障礙與睡眠障礙的虐待行為。本案受害幼童人數更是來到了驚人的144人。

家長「為孩子而戰」

週二的庭審現場有許多受害家長出席，部分家長胸前配戴著寫有「我們為孩子而戰」（We fight for our kids）的徽章，與孩童站在一起。38歲的家長代表伊梅達（Imedia Dwi Anjani）在受訪時痛心表示，許多受害孩童至今仍害怕見到陌生人，且容易出現攻擊性行為，仍未走出陰影。伊梅達表示：「我希望是那些被告能夠受到最嚴厲的法律制裁！」

2026年8月18日，在印尼日惹地方法院，受害者家屬旁聽「Little Aresha」托兒所工作人員涉嫌虐待兒童案的庭審。（Reuters）

32人全遭提告重罰！

托兒所安全防線引發全國焦慮日惹警方表示，目前本案已被列為嫌疑人的總人數多達32人。根據印尼法律，虐待與疏忽照顧兒童罪名一旦成立，最高可判處5年有期徒刑及罰款1億印尼盾（約4.4萬港元）。

儘管托兒所的概念在印尼屬於相對新興的產業，大部分幼童還是由家族成員照顧，印尼目前仍有上千所托兒所。相關監管與兒童安全問題也因這起重大醜聞而備受各界關注，相信在未來這種兒童虐待事件會越來越少。

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