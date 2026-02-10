嫌托兒所工作量大　美國23歲職員「瀉藥扮糖餵幼童」離譜行為曝光

美國伊利諾州一名托兒所工作人員為了減輕工作量，竟然對多名年齡2歲以下的孩童餵食瀉藥，把這些生病的孩子們送回家。多名父母們因為孩子長期原因不明的腹瀉感到憂心，沒想到報案後發現是被下藥。



受害童長期腹痛 女子騙孩童吃瀉藥

在聖查爾斯市（St. Charles）當地托兒所工作的23歲女子胡亞雷斯（Yizel J. Juarez），被控將咀嚼型瀉藥假裝是糖果，哄騙多名孩童吃下肚，這樣她就可以以孩童身體不適為由，將他們送回家中接受醫療照顧。

美國托兒所一女職工，嫌工作量太重，餵幼童瀉藥被捕。（Facebook/ST.CHARLESILPD）

一名受害孩童的母親表示，她的孩子長期出現腸胃問題，卻一直找不到原因：「我們原本以為可能是病毒感染，但檢測結果是陰性。」雖然他們不斷帶孩子去看病希望能找出原因，但醫生也束手無策，且孩子現在還得承受停藥後產生便秘等副作用。

至少3名受害者 女老師遭起訴

警方3日在接獲多名家長舉報孩童被餵食瀉藥後，隨後調查證實胡亞雷斯曾給3名孩童餵食咀嚼型瀉藥，且3名孩童年齡都是2歲以下。目前胡亞雷斯被控企圖嚴重傷害和危害兒童生命或健康等罪，她向警方自首後已被釋放，之後將會出庭應訊。

延伸閱讀：美國愛心寄養家庭竟是「虐童地獄」 3歲自閉女因吃飯太慢被打死

+ 13

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】