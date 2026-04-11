泰3歲童被虐死！母稱兒病發驗屍揭腹腔積血腸破裂　20歲繼父被捕

泰國發生情節駭人的虐死男童案，當地3歲男童普帕（Phupha）在家中離奇身亡，母親聲稱兒子是癲癇發作，送院搶救無效，院方初時宣告男童死於急性心臟驟停。惟由於男童遺體佈滿虐打傷痕，明顯遭暴力對待，他生前更曾哭訴被「新爸爸」毆打，家屬對死因提出質疑。



事件引發公憤，男童家屬在兒童基金會協助下報案，遺體轉交警察醫院驗屍，發現腹腔有大量積血、小腸破裂，法醫認為他死於硬物撞擊。家屬得悉真相後崩潰痛哭。泰國警方稱已拘捕男童的20歲繼父，將控以襲擊致死罪。



3歲男童普帕在繼父家中離奇身亡。（YouTube影片截圖）

身世坎坷父母離婚由嫲嫲、婆婆照顧 生母接走即遇害

據當地傳媒《khaosod》、《The Taiger》、報道，事發於春武里府（Chon Buri），男童普帕身世坎坷，其21歲生母吉拉潘（Jiraphan） 在他1歲時就與生父離婚，生父遠赴國外工作，他平日由嫲嫲及婆婆照顧。直至案發前約2個月，生母將普帕接回家，讓他新任丈夫索拉達特（Sorradate）同住。

普帕生前已被家屬發現腳有上被香煙燙傷的痕跡。（facebook@「อากาย）

嘔吐腹痛後死亡 母稱「癲癇發作」

3月25日晚，吉拉潘在工廠上夜班，普帕由繼父照顧，到了到翌日（26日）凌晨5時，繼父致電稱普帕不斷嘔吐及嚴重腹痛。吉拉潘聞訊趕回家中，她聲稱為兒子洗澡準備送到醫院時，兒子突然全身抽搐「癲癇發作」，她嚇得緊急送兒子入院，惟最終搶救無效不治，院方初步表示男童死於急性心臟驟停。

普帕的家屬趕到醫院，堅持認定死因可疑，嫲嫲和婆婆同時發現，普帕身上佈滿多處傷口、瘀傷、口鼻有出血跡象，還有明顯香煙燙傷痕跡，與生母所述相悖。婆婆透露，普帕較早前到她家玩耍時，曾哭訴被「新爸爸」毆打，不希望回家，她當時就發現孫兒腳部有燒傷痕跡，孫兒表示是繼父用煙頭燙的。婆婆質問女兒時卻被反罵，又堅稱是普帕自己不慎踩到繼父的煙頭所致。

嫲嫲和婆婆向「巴維娜兒童及婦女基金會」（Pavena Foundation for Children and Women）求助，會方介入後成功讓男童的遺體轉送警察醫院法醫部進行詳細驗屍。

驗屍結果：腸道破裂及嚴重的內出血，頭部有瘀青，眼睛有茶漬，腹部有多處腫脹，陰囊部位有瘀青，睪丸處有擦傷。（YouTube影片截圖）

法醫驗屍揭男童遭硬物撞擊 腹腔大量積血、小腸撕裂

3月28日驗屍報告顯示，男童死因是「遭硬物撞擊」，導致腹腔出現大量積血、小腸撕裂，男童頭部、眼睛及身體多處有嚴重瘀傷，就連睪丸亦有擦傷痕跡。結果一出，男童親屬當場崩潰哭成淚人。同時，鄰居亦證實繼父長期對普帕實施言語威脅。

身為男童母親的吉拉潘在驗屍報告面前極不合作，拒絕透露丈夫去向。警方對疑犯展開追捕，同時調查吉拉潘是否包庇丈夫或涉案。

家屬抱住普帕遺體哭成淚人。（facebook@「อากาย）

普帕遺體由家屬接走安排葬禮。（facebook@「อากาย）

20歲繼父被捕 承認打男童兼香煙燙睪丸

3月30日下午，泰國警方拘捕涉案的20歲繼父，他承認因男童不聽話，氣得失去理智不停毆打，並在打人後用香煙燙傷其身體及睪丸，他沒料到會令男童死亡。警方表示將控告繼父襲擊導致死亡罪，該罪罪成可判處3年至15年監禁。

泰國警方稱已拘捕男童的20歲繼父，將控以襲擊致死罪。（網上圖片）