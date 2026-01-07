美國加州工會提議對億萬富豪徵5%資產稅　Nvidia黃仁勳：不擔心

美國加州一個醫療健康工作者工會去年提出投票提案，動議對淨資產超過10億美元（約77.8億港元）的富豪一次性徵收5%的資產稅。對此，英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳1月6日（周二）表示，他並不擔心加州可能對億萬富翁徵稅，稱自己從沒想過這個問題，無論想徵收何種稅都可以接受。



根據《福布斯》（Forbes）億萬富翁排行榜，黃仁勳目前是全球第八大富豪，淨資產估計為1,632億美元（約1.27萬億港元）。

黃仁勳在接受彭博電視台採訪時表示，「我完全沒問題，這從未在我腦海中閃過半分。我們選擇住在矽谷，無論他們想徵收什麼稅，那就隨他們去吧。」

2025年11月4日，德國柏林，圖為黃仁勳在會議上發表講話。（Reuters）

該項徵稅的投票提案於去年由醫療保健工作者工會提出。稅收將適用於股票、藝術品和知識產權等資產，而非針對收入，億萬富豪們則有五年時間繳納稅款。該提案仍需取得足夠的簽署，才能列入11月的公投選票中。若獲通過，將追溯適用於在2026年1月1日當天為該州居民的億萬富豪。

2025年11月6日，美國加州聖克拉拉市矽谷（Silicon Valley）英偉達（NVIDIA）總部大樓前的標示牌。（Getty）

根據財富情報公司Altrata的數據，2024年加州擁有約255位億萬富豪，數量高居全美各州之冠，佔全美總數的22%。

提案支持者表示，這項稅收是應對迫近的醫療補助計劃削減的合理對策。反對者則認為此舉是對財富的不公平沒收，將導致人才流失。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森 ）亦反對此項措施。