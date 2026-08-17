埃及總統晤特朗普女婿談加沙局勢　多國聯合譴責以色列

埃及、約旦、阿聯酋、卡塔爾、印尼、沙特阿拉伯、土耳其和巴基斯坦8月16日發布聯合聲明，譴責以色列拒絕美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 關於加沙的和平計劃。埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）同日與到訪的特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）會面，呼籲有關各方推動落實加沙停火協議。



2026年8月16日，美國總統特朗普（Donald Trump） 的女婿庫什納（Jared Kushner）到訪埃及，與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）討論中東局勢，加沙停火協議的落實情況為會談重點。 （Egyptian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images）

多國聲明促落實加沙和平計劃

埃及、約旦等多國的聯合聲明稱，以色列的拒絕態度，威脅到特朗普為結束加沙戰事的努力。對於加沙和巴勒斯坦地區走向和平受阻，以色列需為此負上責任。聲明呼籲，有關各方應支持由特朗普發起的「和平委員會」（Board of Peace）的努力，落實加沙和平路線圖，並推進第二階段。

埃及總統府同日發聲明稱，塞西與庫什納會見期間，雙方就巴勒斯坦問題等中東局勢交換意見，強調有關各方應履行去年10月在埃及舉行的加沙和平峰會成果，推動落實加沙停火協議。塞西也表示，埃美兩國應協作推動解決地區危機，維護地區穩定。

2026年8月16日，加沙醫務人員表示，南部汗尤尼斯（Khan Younis）有帳篷營地遭空襲。（Reuters）

以軍同日繼續空襲加沙

與此同時，以軍對加沙的打擊持續。以色列軍方16日表示，當日對加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）一名武裝分子進行打擊。

路透社引述加沙醫務人員稱，汗尤尼斯一個帳篷營地遭到以軍空襲，至少5人受傷。此外，加沙中部努塞拉特（Nuseirat）有民房受襲，亦有數人受傷。