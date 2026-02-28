長和旗下PCC回應遭巴拿馬政府突擊搜查 稱無視法治侵佔私人財產
撰文：王海
出版：更新：
巴拿馬檢察官2月26日（周四）對長和旗下，原本負責巴拿馬運河兩端港口營運的巴拿馬港口公司（PPC）的部份辦公室執行搜查令。巴拿馬港口公司27日（周五）在一份聲明中表示，巴拿馬政府「無視法治，正如其昨日採取的最新行動，入侵並沒收PPC的財產所表明的那樣」，並補充說，公司和投資者保留就此事件相關的一切適用權利。
據路透社報道，巴拿馬政府1月宣布，法院早前裁定巴拿馬港口公司營運兩個港口的相關合約違憲，並廢除了賦予該公司控制運河兩端港口的協議。
巴拿馬港口集團（PPC）27日表示，該公司已多次反對巴拿馬政府所謂的非法接管港口和扣押公司財產的行為，其中包括機密且受法律保護的資訊。
巴拿馬港口集團稱，政府無視其提出的保護敏感公司數據的請求，並在26日在未經通知的情況下，擅自闖入一處私人存儲地點，帶走了與正在進行的法律訴訟相關的資料。該公司表示，這顯示「國家在接管過程中破壞正當程序」。
巴拿馬港口集團強調：「巴拿馬過去一年，尤其是在過去一周裏，已經（用行動）表明外國投資者不能依賴巴拿馬國家的法律或合約框架。」
路透社26日報道了這次突擊搜查行動。一名不願具名的消息人士稱，對巴拿馬港口集團的突擊搜查與政府取消該公司對巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托瓦爾港（Cristobal）的控制權無關。
巴拿馬政府同日在一份聲明中表示：「這是一項由巴拿馬公共檢察院根據其法定權力進行的獨立調查。」聲明中並未指明是哪家公司遭到了搜查。
長和向巴拿馬提談判請求 旗下港口公司：願重新談判合約所有條款巴拿馬判長和港口合約違憲 總統：經營權未來將不會授予單一公司長和賣碼頭｜彭博社：中國反制巴拿馬 要求國企暫停磋商新項目巴拿馬判長和港口合約違憲 一文看中方回應 港澳辦：荒謬至極