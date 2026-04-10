巴拿馬總統淡化中方檢查船隻事件　稱無關長和港口裁決案政治報復

巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）周四（4月9日）試圖緩和與中國的緊張關係。此前該國外長指責中方加強對懸掛巴拿馬國旗船隻檢查，作為對香港長江和記實業（CK Hutchison，長和）失去巴拿馬港口特許經營權的報復回應。穆利諾表示希望雙方局勢能緩和，恢復正常政治關係。



路透社報道，穆利諾在訪問巴拿馬運河太平洋一側的巴爾博亞港（Balboa port）時表示：「我們無意與中國產生爭端……這是一個可以解決的問題。」他指此類船隻檢查在全球航運中並不罕見，其他主要船舶登記地亦出現類似趨勢，強調「這與政治報復無關」。

2026年4月9日，巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）在訪問巴拿馬運河太平洋一側的巴爾博亞港（Balboa port）後舉行記者會。（Reuters）

巴拿馬外長艾查（Javier Martínez-Acha）周三（8日）表示，船隻檢查與扣押數量增加，是因巴拿馬最高法院裁定長和無權營運巴爾博亞和克里斯托瓦爾（Cristobal）碼頭。

2026年4月9日，巴拿馬，巴爾博亞港（Balboa port）。（Reuters）

今年1月下旬，法院宣告1997年授予該公司的特許經營權法律框架無效。中方對此表示反對。此舉措是在美國施壓要求遏制中國在這一戰略要道周邊影響力後發生，該運河承擔著全球5%海上貿易量。

長和指控巴拿馬當局非法扣押財產，並已就此事提出國際仲裁，索賠金額超過20億美元（約156億港元）。丹麥航運公司馬士基（Maersk）此前已獲得這些碼頭的臨時管理權。穆利諾拒絕就仲裁索賠及港口臨時管理權爭議發表評論，稱該問題非政府職責。