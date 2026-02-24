巴拿馬政府頒令：撤銷長和兩港口經營權 授權由海事局接管
巴拿馬政府2月23日頒布法令，撤銷香港長江和記實業對巴拿馬運河（Panama Canal）兩座港口的特許經營權，並由巴拿馬海事局啟動接管。
英國《獨立報》報道，該法令是根據最高法院上月裁決，指授予長和兩個港口營運的合同違憲。法令授權巴拿馬海事局以「緊急社會利益」為由，接管兩個港口及相關設備，包括起重機、車輛、電腦系統和軟件等。
巴拿馬政府幾天前曾稱，將保證兩岸港口的持續營運，以及就業穩定性。當局並表示，在授予新合約期間，丹麥航運公司馬士基（A.P. Moller-Maersk）旗下的子公司 APM Terminals ，將暫時接管碼頭的管理工作。
針對巴拿馬最高法院的裁，長和集團2月4日曾發表公告稱，強烈反對巴方有關裁決，將就此發起國際仲裁，並保留訴諸進一步法律程序的權利。
中國外交部5日表示，巴拿馬最高法院的有關裁決罔顧事實、背信棄義，嚴重損害中國香港企業的合法權益，強調中國政府堅定維護中國企業的正當合法權益。
