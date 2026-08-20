特朗普稱朝鮮擁57枚核武　今年稍後將與金正恩舉行會晤

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日頻頻向朝鮮領導人金正恩公開示好。特朗普8月19日（周三）表示，他計劃在今年較後時候與金正恩舉行會面，但金正恩的妹妹金與正則表示，對哥哥是否曾與特朗普有聯繫毫不知情。



據《衛報》報道，特朗普聲稱朝鮮擁有57枚核武器。

特朗普18日（周二）宣布美國將降低參與美韓聯合軍演的級別後，暗示他私下正與金正恩舉行對話。當被問到金正恩是否回應了他的會談請求時，特朗普當時回答說：「是的，他回應了。」

《華爾街日報》18日報道稱，特朗普正敦促幕僚安排在今年稍後時候與金正恩會面，可能安排在11月，他前往深圳參加亞太經合組織（APEC）峰會期間。

2019年3月2日，朝鮮領導人金正恩胞妹金與正出席越南河內胡志明陵墓獻花儀式。（Reuters）

但在19日（周三），金正恩的妹妹金與正表示，她對所謂的溝通「一無所知」，並稱雖然特朗普與金正恩關係良好，但美國仍然是平壤的敵人。

金與正在朝鮮官媒發布的聲明中表示：「美國對朝鮮的敵對政策並沒有改變，美國及其追隨者此刻仍積極對朝鮮進行敵對軍事活動。」

金與正在聲明中讚揚哥哥與特朗普的關係，稱他對這位美國總統「懷有美好的個人回憶和感情」。

2019年6月30日，時任美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩見面，吸引全球關注。（GettyImages）

她對哥哥是否曾與特朗普秘密接觸表示懷疑：「或許這是我們最高領導人外交政策中我唯一不了解的事情。」