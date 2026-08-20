最新民調：七成美國人認為特朗普推行政策與私人生意利益掛鈎
撰文：官祿倡
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路透社與國際民調機構益普索集團（Ipsos）8月19日發布的一份最新民調發現，大多數美國人認為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及其家族，由他重返白宮以來，不當利用加密貨幣牟利，並且特朗普政策決定受到其私人生意的影響。
民調發現，約69%的美國人（包括三分之二的無黨派選民和九成的民主黨選民）表示，他們認為特朗普的私人生意利益正在影響其總統決策。甚至連特朗普陣營中的共和黨選民，都有48%的人持相同意見。
民調分析，這對於一位早在2016年首次贏得美國總統大選，誓言要清除貪腐問題的領導人來說，是一個驚人的發現。
特朗普出身房地產家族，投身競選前就熱衷於將自己的姓名商業化為全球品牌，更在去年從家族的加密貨幣事業中賺取超過14億美元。
民調指出，約63%的受訪者表示，特朗普及其家族以這種方式牟利並不適當，32%的人認為適當，其餘則不回答該問題。約三成共和黨受訪者稱這些交易不適當，而七成則認為適當。
今次民調通過線上於8月14日至8月17日進行，由一個具有代表性的全國性樣本群組中抽選出1166名成年人。整體受訪者的抽樣誤差為3個百分點，民主黨人、共和黨人和無黨派選民的抽樣誤差則為5個百分點。在95%的信心水平，抽樣誤差的範圍為正負2.9個百分點，
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