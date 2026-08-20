最新民調：七成美國人認為特朗普推行政策與私人生意利益掛鈎

路透社與國際民調機構益普索集團（Ipsos）8月19日發布的一份最新民調發現，大多數美國人認為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及其家族，由他重返白宮以來，不當利用加密貨幣牟利，並且特朗普政策決定受到其私人生意的影響。



民調發現，約69%的美國人（包括三分之二的無黨派選民和九成的民主黨選民）表示，他們認為特朗普的私人生意利益正在影響其總統決策。甚至連特朗普陣營中的共和黨選民，都有48%的人持相同意見。

2025年5月22日，全球頭220位「特朗普幣」（$TRUMP）投資者將在華盛頓郊外舉行的一場私人晚宴中獲得與美國總統特朗普（Donald Trump）近距離接觸的機會，其中包括來自中國的加密貨幣富豪孫宇晨。民主黨人批評指，這場活動引發有關外國勢力介入、國家安全以及特朗普透過發行加密貨幣獲取利益造成貪腐的憂慮。（特朗普幣官網）

民調分析，這對於一位早在2016年首次贏得美國總統大選，誓言要清除貪腐問題的領導人來說，是一個驚人的發現。

特朗普出身房地產家族，投身競選前就熱衷於將自己的姓名商業化為全球品牌，更在去年從家族的加密貨幣事業中賺取超過14億美元。

民調指出，約63%的受訪者表示，特朗普及其家族以這種方式牟利並不適當，32%的人認為適當，其餘則不回答該問題。約三成共和黨受訪者稱這些交易不適當，而七成則認為適當。

2025年1月23日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室簽署有關加密貨幣的行政命令。（Reuters）

今次民調通過線上於8月14日至8月17日進行，由一個具有代表性的全國性樣本群組中抽選出1166名成年人。整體受訪者的抽樣誤差為3個百分點，民主黨人、共和黨人和無黨派選民的抽樣誤差則為5個百分點。在95%的信心水平，抽樣誤差的範圍為正負2.9個百分點，