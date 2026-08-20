福奇前顧問承認隱瞞新冠疫情記錄　面臨最高判囚5年

美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）前顧問莫倫斯（David Morens），於8月18日在馬里蘭州聯邦法院聽證會上認罪，坦承串謀規避公共記錄法、隱瞞新冠肺炎疫情及科研經費相關的記錄。



據英媒報道，78歲的莫倫斯今年4月遭起訴。檢方稱其自2020年4月起蓄意阻撓機構公開新冠肺炎疫情研究撥款的公共記錄，為規避信息公開查詢，刻意改用私人郵件處理公務，隱藏通訊記錄。

莫倫斯的律師表示：「莫倫斯博士今天認罪，已為自己所作所為負責，且他會持續承擔相應責任。」據報道，該案將於11月12日宣判，最高可判囚五年。

美國新冠肺炎疫情：圖於7月31日福奇（Anthony Fauci）在華盛頓國會的眾議院小組委員就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）問題展開討論。（AP）

莫倫斯的作案動機被指與美國國家衛生院（NIH）取消一項蝙蝠冠狀病毒研究撥款的決定有關，當時中國的實驗室從獲撥款公司處獲得分包合約，但之後美方出現有關「新冠病毒源自實驗室」的指控後，撥款遭取消。

檢方指，莫倫斯承諾協助恢復這項撥款，並反駁新冠疫情源自實驗室外洩的說法。莫倫斯在陳述書講述，他曾把有關實驗的討論轉移到個人電子郵件帳戶中，以防止該些內容公開披露，保護科學家免受與實驗室洩漏論相關、毫無根據的指責。

此外，福奇上月出席參議院聽證會時，多次援引拒絕自證其罪權利，駁斥共和黨參議員的質疑與調查，並曾淡化與莫倫斯的合作關係。目前，新冠病毒的起源至今仍未有定論。中國外交部多次批評美方將溯源問題政治化。