俄空襲基輔等地殺17人傷逾40　澤連斯基促盟友補愛國者

俄羅斯周四對基輔等地區發動大規模空襲，造成17人死亡、逾40人受傷。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，盟友未能補充烏方防空導彈庫存，正令民眾喪命。



據路透社（Reuters）8月20日報道，烏空軍稱俄發射數十枚巡航、彈道及高超音速導彈，連同168架無人機連夜來襲；近九成無人機及大部分巡航導彈被擊落，但未交代彈道導彈攔截情況。基輔市長克利欽科（Vitali Klitschko）說，索洛緬斯基區一幢9層住宅樓上層被毀，至少8死，宣布周五為哀悼日。

2026年8月20日，在烏克蘭基輔州杜達爾科夫，一名緊急應變人員在俄羅斯攻擊事件發生後使用軟管清理倉庫積水。（Reuters）

澤連斯基稱這是4年半戰事中最「冷血、有預謀且大規模」的襲擊之一，促盟友補充「愛國者」攔截彈——這是烏軍唯一能擊落彈道導彈的裝備，並指「每多一枚導彈可拯救生命」，「世界對襲擊的回應不總是充分」。

俄國防部稱擊中無人機部件設施、軍事倉庫及物流樞紐等目標。烏總理科雷茨基（Sergii Koretskyi）說襲擊歷時近9小時，食品倉庫、紅十字會設施及多處民居、學校、醫院受損。俄方並襲敖德薩與摩爾多瓦接壤的邊境口岸，令烏農產出口近乎停頓。