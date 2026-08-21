英偉達否認年底前推出中國版AI晶片

美媒The Information早前報道，人工智能晶片龍頭英偉達（Nvidia）計劃年底前，向中國客戶提供少量特別規格的AI晶片。英偉達8月20日對此作出否認，指公司目前沒有相關計劃。



英偉達發言人周四表示，「關於英偉達LPU的報道是不實的。我們目前在中國市場沒有LPU銷售，產品路線圖中也沒有針對中國市場的LPU產品。」。

日前的報道引述兩名英偉達員工指，公司計劃年底前開始少量出貨一款專為中國市場設計的AI晶片，以搶佔快速增長的AI推理市場，已經有多間企業訂購。

據報相關晶片屬於「語言處理器」(LPU)，可與繪圖處理器 (GPU) 搭配運作，加快AI聊天機械人的反應速度，相關晶片規格經特別修改，以符合美國的出口管制規定，但目前不清楚北京當局是否批准銷售。

英偉達於2016年8月股價約1.4美元，並於2026年5月14日創出歷史高位236.265美元，升幅約168倍。圖為公司行政總裁黃仁勳。資料圖片。（Reuters）

近幾個月來，英偉達在中國內地的業務一直處於動盪之中。5月，華盛頓批准了英偉達向包括阿里巴巴、騰訊在內的部分中國企業出售其H200人工智慧晶片，但交付工作直到最近才開始。英偉達也一直在向中國客戶推銷其Vera CPU。

該公司行政總裁黃仁勳曾在5月表示，英偉達已「基本放棄」了中國人工智慧晶片市場，華為已成為該公司在國內的主要競爭對手。