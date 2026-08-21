伯明翰婚禮場外遭汽油彈襲擊　多部超跑受波及有車輛起火｜有片

英國伯明翰日前於一場婚禮期間，泊在場地外的多部超級跑車包括一輛林寶堅尼（Lamborghini）、一輪定麥拿倫（McLaren），遭到汽油彈攻擊，至少兩輛汽車起火焚燒。事件中無人受傷。



綜合英媒報道，事發於8月19日晚上8時30分，地點位於伯明翰皇家沙利瑪酒店（Royal Shalimar）外，當時有人在該處舉行一場巴基斯坦婚禮，約有500名賓客正在用餐。

從網上的片段可見，三名身穿黑衣的人站在馬路對面，其中一人投擲了三枚汽油彈，落在建築物前的行人路上。隨後，第二個人走到一輛汽車旁邊疑似淋灑汽油縱火，導致至少一輛汽車著火，並引發了一團火球波及行車路。

事後，有婚禮賓客會四散奔跑逃走，而其他人則將汽油彈踢開或試圖將超跑移開。幸虧場地工作人員反應迅速，才避免了更大的損失。

當地警方稱，嫌犯沿路徒步逃離，之後鑽進一輛白色汽車離開。警方發言人表示，他們正在呼籲目擊者提供線索，並翻查閉路電視錄影作進一步調查。

從網上的片段可見，至少有兩部超級跑車起火焚燒。(網上圖片)

有現場的目擊者表示：「我注意到外面發生了騷亂。餐廳工作人員反應非常迅速，在緊急救援人員到達之前就用滅火器撲滅了火焰。」