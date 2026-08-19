英國沙門氏菌疫情至少1死　或涉外國進口雞蛋

英國爆發沙門氏菌（Salmonella）疫情，至少1人死亡，估計涉及外國進口的雞蛋。英國衛生安全局（UKHSA）公布，5月底利用基因測序數據發現，由單一菌株引起的腸炎沙門氏桿菌（Salmonella Enteritidis）病例增加。UKHSA隨即啟動疫情調查，發現截至8月13日，全國過去一年有至少207宗個案，當中206宗在今年發生。



圖為2025年2月1日，英國肯特郡（Kent）城鎮福克斯通（Folkestone）街頭，一幅標示雞蛋、牛奶等食品為日常必需品的廣告。（Getty Images）

UKHSA指出，該207宗病例在去年8月11日，至今年8月1日之間被確診。基因測序顯示，病例存在共同的感染源。這些病例有199宗發生在英格蘭、蘇格蘭6宗，威爾斯及北愛爾蘭各有1宗。而在英格蘭的病例中，以倫敦的47宗最多，約克郡及亨伯地區（Yorkshire and Humber）亦有38例。

根據UKHSA發布的資料，病例自今年5月顯著增加，於7月為高峰期。當局指出，病者年齡從0歲到90歲，平均為30歲；51%為女性。207宗個案中，只有6宗曾經外遊。

當局指出，雖然多數個案自行痊癒，但仍有38%需要入院，當中2宗出現細菌入血。而在這輪疫情中，有1人死亡。

圖為2022年3月8日，英國伯明翰露天市場售賣的雞蛋。（Getty Images）

當局仍在目前正進行流行病學和食物鏈調查，以確定污染源頭。迄今為止，當局已對114宗病例進行訪談，當中83%在出現症狀前一周，都曾食用外食。當局初步鎖定5家食品企業，共涉及24宗病例，當中11宗曾食用含蛋的菜式。

UKHSA表示，根據截至目前的調查，雞蛋仍是最可能的源頭。不過，相關食品企業的雞蛋來自多個來源，包括雞蛋進口商。UKHSA表示，暫未發現與本地雞蛋或家禽相關的線索，該部門仍在聯同英國食品標準局（FSA），以及各地相關部門合作調查。