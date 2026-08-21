日本文化廳徹查「爆買寺廟」現象　憂宗教成為洗錢及逃稅工具

日本近來出現「爆買寺廟」情況，當局懷疑宗教團體正被無意從事宗教活動的合作伙伴濫用，文化廳已設立調查處，對寺院收購交易展開徹查。當局同時正着手制定措施，以防止寺廟被外國資本收購，淪為洗錢和逃稅的工具。



文化廳發佈的調查顯示，受人口下降影響，約80%的日本宗教組織對運營前景感到擔憂。截至2024年底，日本全國共有5019個「不活躍宗教團體」，其中2996個為佛教組織。這些「休眠」的寺廟已成為收購目標。

文化廳4月起對「爆買寺廟」的情況展開調查。官方通告指出，日本的《宗教法人（團體）法》禁止將宗教組織用於與宗教活動無關的用途；若收購或擁有宗教組織時無意延續或繼承其原有的宗教職能，即屬違法行為。

評論指出，由於日本的宗教團體享有稅務優惠，當局擔心一些外國人通過擔任宗教團體的代表董事等職位來進行逃稅、洗錢等非法活動。此外，國際金融特別工作組（FATF）此前對日本發佈警告，指出宗教組織存在被利用進行恐怖主義融資的風險，這也是促使當局加強監管的原因之一。

2026年8月15日，日本東京，一面日本國旗迎風飄揚，民眾前往靖國神社祭拜二戰死難者，紀念日本在二戰中投降81週年。（Reuters）

以寺主可快捷移居日本為餌 仲介公然網上打廣告賣寺廟

日本《現代雜誌》在題為「買房之外的買寺廟熱潮」文章中，提到中國社交媒體上流傳着諸如「100萬人民幣（約117萬港元）即可購得日本歷史悠久的寺廟」、「成為寺廟主人是移居日本的捷徑」等投資廣告。

報道稱，對寺廟有興趣的是中國買家，目的是利用日本宗教團體的免稅制度來逃稅。

一些仲介明目張膽地在網上掛出寺廟交易廣告。例如，一座佔地約3000坪（約1萬平方米）的「歷史悠久寺廟」以1億2000萬日元（約592萬港元）掛售。有些還宣傳潛在回報，如「收益率超過15%的東京都市圈骨灰安置所，售價2億日元（約987萬港元）」。一些待售寺廟連同相關房產一起出售，並以「並購交易」的名義進行推廣，標價是8億4000萬日元（約4143萬港元）。

據報道，涉及不明資金的寺廟交易活動已被曝光。警方2024年逮捕了兩名前司法文書，他們涉嫌偽造寺廟董事會會議記錄並提交給法務局，企圖以欺詐手段更改京都一個「休眠」宗教團體的代表理事登記資訊。

買賣寺廟已引發日本社會以及信徒的不滿。報道稱，一座以1億5000萬日元（約740萬港元）賣出的寺廟，因收購方將主神像和墓碑悉數移除並夷為平地，遭到了信徒的投訴。另外，兵庫縣一座寺廟被收購後，改建成供遊客使用的「燒烤別墅」，引發強烈不滿。

本文獲《聯合早報》授權刊載

