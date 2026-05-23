32年前弒母埋3屍　美國死囚毒針注射失敗　受盡折磨1小時後暫逃死

美國田納西州一名原定於5月21日執行死刑的死囚，因醫療人員「找不到靜脈」注射，導致行刑前最後一刻被迫喊停。



32年前狠心弒母埋三屍

美國《紐約郵報》報導，這名57歲死囚卡拉瑟斯（Tony Carruthers）原定當天上午接受注射死刑，官方在聲明中表示：

醫療人員很快就建立了第一條靜脈注射線路，然而，團隊無法依照毒針注射死刑的協議，立即建立起第二條備用線路。

由於州政府法律規定，執行死刑必須同時具備主、客兩條完好的靜脈管線，以確保致命毒物能順利送入體內。

57歲死囚卡拉瑟斯（Tony Carruthers）。（Tennessee Department of Correction）

官方指出，醫療人員持續嘗試尋找適合血管，甚至依程序嘗試建立中央靜脈導管，但最終仍告失敗，最終決定取消行刑。

卡拉瑟斯的律師透露，醫護人員在死刑室內花費超過1小時試圖尋找血管，過程中當事人因痛苦不斷「皺眉呻吟」，備受折磨。

美國死刑室。（資料圖片，aclunebraska.org）

根據案件資料，卡拉瑟斯於1994年涉嫌殺害時年43歲的親生母親安德森（Delois Anderson），以及另外2名分別為21歲與17歲的青年，當時3人的遺體，被發現集體活埋在一處公墓的棺材下方。

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